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    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    A través de conversaciones eternas, planes que nunca se concretan y una intimidad sostenida desde la distancia, cada vez más personas construyen vínculos que existen exclusivamente en el chat. Ignacio ahonda en esta dinámica donde la continuidad parece importar más que la presencia.

    Por 
    Ignacio Cornejo

    En Santiago hay relaciones que no necesitan cuerpo, les basta con batería. No tienen un lugar definido, pero suelen instalarse en la noche, cuando la ciudad baja el ritmo y las conversaciones pendientes encuentran espacio. Ahí empiezan, con un mensaje simple, casi inocente.

    —“Hola, ¿cómo estás?”—. Y uno responde.

    Valentina, 29 años, lleva meses hablando con alguien que nunca ha visto en persona. Se envían audios largos, comparten problemas familiares, recomiendan música como si eso fuera una forma de intimidad. “Lo conozco más que a gente que veo todas las semanas”, dice. Y, sin embargo, nunca han concretado un encuentro.

    No es un caso aislado. Las relaciones que existen exclusivamente en el chat se han vuelto una forma cada vez más reconocible de vínculo. Funcionan bajo una lógica particular: la continuidad importa más que la presencia.

    Martín, 34 años, lo resume así: “Mientras uno siga respondiendo, esto seguirá existiendo”.

    En ese intercambio constante hay algo eficiente. No hay desplazamientos, ni tiempos muertos, ni la incomodidad de enfrentarse a la versión completa del otro. Solo palabras y la posibilidad de editarlas.

    Camila, 26 años, lo explica con claridad: “En persona soy más torpe. Acá puedo pensar lo que digo”.

    Esa mediación no es menor. Permite construir versiones más pulidas de uno mismo, pero también instala una distancia difícil de romper.

    Porque estas relaciones no fracasan, pero tampoco avanzan. Se sostienen en una promesa implícita: eventualmente nos veremos. Una promesa que con el tiempo, pierde urgencia. “Cuando tenga menos trabajo”, “la próxima semana”, “después coordinamos”. La postergación no genera conflicto sino al contrario, lo evita.

    Ignacio, 31 años, lo entendió después de meses en esa dinámica: “Si nos veíamos, algo se iba a caer. Así funcionaba perfecto”. Y es que no siempre se trata de falta de tiempo o desinterés, a veces hay un acuerdo tácito en no avanzar. Un equilibrio frágil donde ambas personas sostienen la conversación, el interés e incluso cierta intimidad, pero sin llevarlo a un espacio donde tenga que definirse.

    Verse implica exposición, confirmar si la conexión sobrevive fuera de la pantalla, aceptar que la otra persona no puede ser editada. Y no todos están dispuestos a eso.

    En ese sentido, estas relaciones funcionan como una zona intermedia: lo suficientemente reales como para importar, pero lo suficientemente distantes como para no incomodar. Y quizás sea porque, en el fondo, ambas partes entienden algo que nunca dicen en voz alta: mientras no se encuentren, todo sigue siendo posible.

    Más sobre:AmorHablemos de amorRelaciones de parejaVínculosTexteoChatRelaciones

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