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    Plus Performance Zeo Sport ya es sexto del ranking UCI de América y 59° del mundo

    El equipo chileno cerró una destacada gira por Brasil, donde compitió en pruebas de categoría UCI, obtuvo triunfos y podios individuales y por equipo, y sumó puntos clave para instalarse en el sexto lugar del ranking UCI América y en el puesto 59 del ranking mundial de equipos profesionales.

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    El equipo chileno tuvo una destacada actuación en su gira por el continente.

    La actuación en Brasil confirma el buen inicio de temporada de la escuadra nacional, que ya venía de sumar puntos UCI en Costa Rica y de conseguir una victoria en la Vuelta a San Juan. Para el coach del equipo, Pedro Palma dos Santos, los resultados son parte de un proceso sostenido de crecimiento competitivo.

    “Estos resultados nos dejan muy motivados porque hoy ya sentimos que Plus Performance Zeo Sport aparece en el mapa del ciclismo continental”, afirmó Palma dos Santos.

    La gira comenzó con una primera etapa compleja, que condicionó las opciones en la clasificación general. Según explicó el coach, el equipo llegó con ilusión, pero también consciente de que volver a competir en carreras UCI implicaba medirse con las principales estructuras del continente.

    “La primera etapa fue probablemente el momento más duro de toda la vuelta. Ahí prácticamente se definió gran parte de la clasificación general y sentimos que nos pilló un poco mal parados”, señaló.

    Pese a ese inicio difícil, el equipo logró reaccionar. En la segunda etapa cambió el enfoque táctico y apostó por una estrategia más ofensiva, con presencia en fuga de Tomás Quirós y Francisco Kotsakis, lo que terminó con un segundo lugar de etapa.

    “Entendimos que debíamos cambiar completamente el enfoque de carrera. Ya no podíamos pensar solamente en la clasificación general; había que ser agresivos y salir a buscar etapas”, explicó Palma dos Santos.

    La consolidación llegó en la cuarta etapa, donde el Plus Performance Zeo Sport consiguió un resultado histórico: la primera victoria de un equipo continental chileno en una etapa del ranking UCI América. Además, la escuadra completó una jornada sobresaliente con tercer y cuarto lugar en la misma fracción.

    Haciendo historia

    “Conseguimos algo histórico: la primera victoria de un equipo continental chileno en una etapa del ranking UCI América. Y no fue solamente ganar; además hicimos tercer y cuarto lugar en la misma etapa”, destacó el coach.

    Palma dos Santos atribuyó el resultado al trabajo colectivo, la planificación y el análisis previo de los circuitos. “Fue una jornada perfecta, resultado de mucho trabajo, análisis y preparación. Estudiamos cada circuito detalladamente, utilizamos herramientas tecnológicas para revisar las definiciones de etapa y eso terminó marcando diferencias importantes”, sostuvo.

    En la clasificación general por equipos, la escuadra chilena también logró un resultado relevante al finalizar tercera, compitiendo de igual a igual con potencias continentales como Medellín, Nu Colombia y Localiza Swift.

    “Poder estar por delante de equipos históricos como Medellín Colombia y pelear de igual a igual contra estructuras como Nu Colombia o Localiza Swift de Brasil confirma cuánto hemos avanzado en estos últimos años”, afirmó Palma dos Santos: “Cuando empezamos este proyecto UCI continental, la diferencia con esos equipos era gigantesca. Hoy sentimos que esa brecha se ha reducido muchísimo”.

    El cierre de la gira fue con victoria en el Desafío Das Américas, una carrera corta, explosiva y de alta velocidad. Allí, Tomás Quirós se quedó con el triunfo gracias al trabajo colectivo de Héctor Quintana, Cristóbal Baeza, Diego del Campo, Ignacio Gallo y Francisco Kotsakis.

    “El equipo supo resolver colectivamente. Finalmente Tomás Quirós logró quedarse con la victoria gracias al enorme trabajo grupal”, señaló el coach.

    Tras el salto en los rankings, el equipo ya proyecta sus próximos desafíos. La escuadra tiene confirmada su participación en la Vuelta a Santa Catarina, en septiembre, y postula a competir en la Vuelta a Colombia, una de las pruebas más exigentes del continente.

    “El próximo gran paso del equipo será comenzar a disputar seriamente clasificaciones generales”, dijo Palma dos Santos. “Sabemos perfectamente que el desafío es enorme, pero creemos que hay barreras que el ciclismo chileno necesita romper para seguir creciendo”.

    Para el coach del Plus Performance Zeo Sport, el avance del equipo tiene un valor que excede sus propios resultados deportivos, ya que contribuye al posicionamiento internacional del ciclismo chileno.

    “Lo que estamos construyendo no solamente beneficia al equipo, sino también al ciclismo chileno en general, aportando al ranking país y abriendo posibilidades futuras de clasificaciones mundiales y olímpicas”, concluyó.

    Más sobre:CiclismoPlus Performance Zeo SportUCIVuelta a San JuanPedro Palma dos Santos

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