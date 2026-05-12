Manuel Pellegrini agiganta su leyenda: el Betis vuelve a la Champions League tras vencer al Elche de Cepeda

Tuvieron que pasar 21 años y tenía que ser Manuel Pellegrini. El técnico más ganador en la historia del Betis se puso otra medalla en el pecho tras conseguir la segunda clasificación de lo verdiblancos a la Champions League.

La victoria 2-1 sobre Elche de Lucas Cepeda (no ingresó) y la derrota del Celta permitieron a los andaluces asegurar el quinto puesto, a dos fechas del final.

Un equipo sevillano que pretendía resarcirse de los errores cometidos el fin de semana anterior, cuando dejó escapar una ventaja de dos goles en casa de la Real Sociedad para lograr un esforzado empate de 2-2 que alargó la definición del ansiado cupo de Champions League.

Motivación que se pudo palpar desde el inicio en la capital andaluza, donde la escuadra del entrenador santiaguino que intentó ahogar desde el inicio la ordenada salida de los de Alicante con una presión alta para cortar los circuitos.

En esa dinámica, los verdiblancos no demoraron en traducir esa actitud en la apertura del marcador. El reloj no llegaba a los 9 minutos cuando los locales pusieron la primera cifra con una rápida transición entre defensa y ataque, la misma que capitalizó Cucho Hernández, quien definió desde la medialuna del área para derrotar al excruzado Matías Dituro.

Sin embargo, los dirigidos volvieron a relajarse, tal como ocurrió en San Sebastián. Cedieron el protagonismo y los ilicitanos tomaron el testimonio para intentar salir de la complicada situación que los tiene al borde del descenso.

Pequeñas dudas

Cerca de la veintena de minutos, los visitantes dieron el primer aviso. André da Silva encontró el espacio para enfrentar solo al portero bético Álvaro Valles, pero el golero estuvo notable para salvar la caída de su arco.

Respondió el cuadro anfitrión con la jugada combinada entre Cucho Hernández y el brasileño Antony, pero la definición del paulista se fue ancho respecto del segundo palo de Dituro.

Cuando el partido se iba en la primera fracción, la escuadra del suplente Cepeda encontró la ruta hacia el empate parcial. A los 41’, el juvenil Héctor Fort recibió solo en la derecha y su potente disparo dio en el cuerpo de Junior Firpo para descolocar a Valle y poner el 1-1.

Pese al golpe del equipo de Eder Sarabia, el panorama comenzó a despejarse para los andaluces, temprano en la segunda parte. A los 50’, la visita quedó con diez hombres tras la roja sufrida por el francés Léo Pétrot tras una falta sobre Giovani lo Celso.

La ventaja numérica permitió a los béticos jugar con más soltura y no demoraron en traducir esa diferencia en goles. A los 69 minutos, cuando los de Pellegrini empujaban al rival sobre su arco, Pablo Fornals marcó un golazo para el 2-1, triunfo que a la larga fue definitivo y dejaba a los verdiblancos en la próxima Champions League, después de más de dos décadas, su única aparición.

Tropieza el adversario

Al margen del resultado en Sevilla, las buenas noticias se habían adelantado algunos minutos para los de Pellegrini. A más de 700 kilómetros, en Galicia, Celta de Vigo condenado su futuro frente a Levante, otro de los equipos complicados con el descenso.

Partido que los locales comenzaron en ventaja a los 4’, cuando Ferran Jutglá puso el 1-0. Antes del descanso, Kervin Arriaga logró el empate parcial para los valencianos, pero los gallegos se volvieron adelantar a los 48’ con otra conquista de Jutglá.

La visita no bajó los brazos y pudo redondear una valiosa victoria de 3-2 con los goles de Adrián de la Fuente (57’) y Roger Brugué (63’) y así dar la mano a un Betis que fue más de Champions, después de que los vigueses quedaran a 7 puntos de los andaluces, con seis por disputar.