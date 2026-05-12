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    El Deportivo

    Champions League y descensos: todo lo que se juegan los chilenos en las últimas tres fechas de LaLiga

    Betis de Pellegrini está en las puertas del torneo más importante de clubs, mientras que Sevilla de Alexis y Suazo y Elche de Cepeda mantienen una encarnizada disputa por no descender a la segunda categoría.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Elche de Lucas Cepeda está comprometido con el descenso. FOTO: Instagram Lucas Cepeda.

    Betis y Manuel Pellegrini están cerca de un nuevo hito en la historia del club. Objetivo que contrasta fuertemente con las apreturas de los otros cuadros de chilenos en la misma competición: el Elche de Lucas Cepeda y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    Los béticos están más cerca de uno de sus grandes horizontes trazados en esta temporada. En las últimas jornadas se ha cristalizado la opción de regresar a la Champions League, torneo en el que solo compitieron en una oportunidad, hace ya 21 años.

    De acuerdo con los números publicados por los medios afines a la organización de LaLiga, las probabilidades matemáticas de que los verdiblancos disputen ese torneo continental se empinan sobre el 90%.

    Y es que los astros se han alineado en las últimas semanas para los pupilos del Ingeniero. Al margen del quinto cupo de Liga de Campeones entregado a España por rendimiento deportivo, el cual se zanjó con el triunfo de Rayo Vallecano en la Conference League, las vacilaciones de los rivales directos han permitido que el cuadro de la Trece Barras se aferrara al quinto puesto desde la fecha 22.

    A tres fechas del final, el calendario de la escuadra permite poner más certezas sobre una eventual clasificación. Escenario en el que, incluso, el propio adiestrador chileno ha tenido que comentar, pese a su acostumbrada cautela frente a temas como ese.

    “Una vez que estemos en Champions lo conversaremos, por supuesto que es un tema importante, pero primero hay que tener el logro, algo que depende solamente de nosotros. Lo hemos hablado muchas veces con el plantel, dependíamos de los últimos cinco partidos de ganar los tres que jugamos en casa. Ya ganamos el primero, nos quedan dos más todavía por ganar, por eso dentro de toda la desilusión que fue el empate con la Real Sociedad, también fue un punto que quizás antes de jugarlo”, explicó el Ingeniero.

    La escuadra de las Trece Barras ya venció como local a Real Oviedo, triunfo que le permitió acercarse un poco más a la gran meta. Sin embargo, el plantel volvió a llenarse de duda el fin de semana, después de dejar escapar una ventaja de 2-0 en el País Vasco, relajo que permitió el empate 2-2 del local donostiarra.

    En lo inmediato, los béticos reciben a Elche por la trigésimo sexta fecha de LaLiga, a las 14:00 horas de Chile. Encuentro clave para acercar un poco más a los andaluces a la lucha por la Orejona. Sobre todo, porque el fin de semana visita a Barcelona, elenco que acaba de coronarse campeón de LaLiga después de vencer 2-0 a Real Madrid en el Clásico. Aún no está claro si los catalanes darán descanso a parte de sus figuras, aunque a los del Ingeniero le queda una última bala cuando reciba a Levante, otro de los clubes comprometidos por el descenso, en el cierre de la temporada.

    Dudas rivales

    Sin embargo, el próximo rival de los béticos tiene sus propios bemoles, que no son pocos. El elenco ilicitano, cuadro que tiene en sus filas al exjugador de Colo Colo Lucas Cepeda, ha fraguado una segunda rueda para el olvido. Es más, en la vigésima fecha estaban en el octavo puesto, en zona de clasificaciones a copas europeas.

    Una realidad que dista mucho de la que luce actualmente, en el décimo cuarto puesto en las posiciones, a solo dos unidades del descenso, situación que hoy complica a Deportivo Alavés en el puesto 18° de la clasificación ibérica.

    Siempre en la zona, el conjunto de Alicante vive una lucha particular con el Sevilla (13°) de Alexis Sánchez y Gabriel, que solo está un punto arriba del próximo rival. Una cerrada competencia en este epílogo de LaLiga, con una diferencia de cuatro puntos entre los nervionenses y el Levante, penúltimo en las posiciones.

    Suspicacias

    El duelo de Elche ante el eterno rival Betis ha catalizado las suspicacias en la disciplina del elenco del tocopillano. Hace un mes, el director ejecutivo de la institución que cobija al Ingeniero, Ramón Alarcón, insinuó un posible relajo del primer equipo en caso de lograr la plaza de Champions.

    Palabras que pusieron en alerta a los del Sánchez Pizjuán, ya que los de verde y blanco bien pueden transformarse en los verdugos de la suerte de Sánchez y compañía, como rivales de dos de los clubes que pelean por no descender. Situación que obligó a la dirigencia a enviar una carta al Comité de Integridad de LaLiga, en la que expusieron un posible relajo de su rival andaluz para enfrentar esos dos duelos clave en su destino. Hecho que, incluso, fue comentado por el DT de Elche Eder Sarabia en la previa del compromiso ante los béticos.

    “Realmente, me sorprende un poco que el Sevilla quiera que el Betis gane, porque conozco esa rivalidad. Con las dos victorias que consiguió Sevilla está más tranquilo, así que tampoco es algo en lo que tengamos que centrarnos demasiado, nosotros nos preocupamos por lo nuestro. Vamos a ir con todo contra el Betis, ellos también se la están jugando, así que no creo que haya mucha historia. Es un gran equipo, tienen la quinta posición de la Champions bastante encarrilada. Sin embargo, nosotros tenemos capacidad, ya le competimos en Copa, donde fuimos eliminados por algunas circunstancias extrañas”, explicó el adiestrador de los ilicitanos.

    En lo inmediato, al margen de este partido, los dirigidos de Sarabia. En la penúltima fecha reciben a Getafe, elenco de la Comunidad de Madrid que puja por un puesto en copas europeas. En la última fecha, visitan a Girona, otro cuadro del grupo que pelea por no bajar.

    En el lado de Sevilla no la tienen más fácil. El miércoles, visitan a Villarreal y el fin de semana reciben a un Real Madrid que ya dio la temporada por perdida. Todo para cerrar en casa del Celta de Vigo que, de acuerdo con lo que pase en las jornadas anteriores, podría incluso jugarse una plaza en la Champions League.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisManuel PellegriniElcheLucas CepedaSevillaAlexis SánchezGabriel Suazo

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