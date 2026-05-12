No es solo Roberto Tobar: los dardos de los clubes contra Julio Bascuñán en su rol de jefe del VAR

Hace poco más de una semana, Pablo Milad disparaba a través de los medios de comunicación al ser consultado por el arbitraje: “Es un tema muy sensible. Hay diferencias entre un árbitro y otro. Hay que seguir apretando a los árbitros, en el sentido de que apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido“. En Quilín están comenzando a perder la paciencia con los jefes de los árbitros en Chile, Roberto Tobar y Julio Bascuñán (Jefe del VAR).

Las palabras del timonel de la ANFP se produjeron días después del comentado partido entre Universidad de Concepción y la UC, dirigido por Mario Salvo (árbitro principal) y Matías Assadi (VAR), en el que se amonestó al delantero cruzado Juan Francisco Rossel por simular un penal, cuando efectivamente había sido víctima de falta dentro del área. Fue solo una de varias polémicas durante esa tarde lluviosa en el estadio Ester Roa.

“Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón”, declaró ese día Daniel Garnero, DT de los cruzados. Para colmo, los jueces, en lugar de acabar con la polémica, la extendieron, ya que le respondieron al estratega a través de las redes sociales del sindicato de árbitros con una foto en un entrenamiento: “Con los fisicoculturistas y más fachas”.

Bascuñán, también apuntado

La molestia con el desempeño de los jueces ya no recae solo en Roberto Robar, actual Presidente de la Comisión de Árbitros, sino que también contra Julio Bascuñán, quien es el Jefe del VAR en la mencionada Comisión. Según supo El Deportivo, desde los clubes preocupa que los jueces que están en la cabina no están ayudando a sus colegas dentro de la cancha, lo que ha generado errores graves en los partidos.

Foto: Photosport

Tal vez uno de los más evidentes ocurrió 20 de abril, en el partido entre la Universidad Católica y Unión La Calera por la Liga de Primera. Sobre el final del primer tiempo, Fernando Zampedri le dio un evidente manotazo a Christopher Díaz en su afán de ganar la posición para ir a buscar un centro. El VAR esa noche, encabezado por Juan Lara Luco, llamó al árbitro Nicolás Gamboa, quien solo le mostró la amarilla al Toro. No obstante, las cámaras que se le mostraron al juez central exhibían solo tomas desde lejos, con una imagen casi pixelada de lo que sucedió. Al final los Cementeros igual se las arreglaron para ganar ese encuentro 1-2 en el Claro Arena.

Otro error que se anotó a esta lista es el que pasó este fin de semana, en la caída de Universidad de Chile por la cuenta mínima ante La Calera por la Copa de la Liga. En un ataque azul por la banda derecha, Daniel Gutiérrez sujetó de la camiseta a Nicolás Fernández, quien cayó al césped sintético del estadio Nicolás Chahuán. El árbitro Cristián Garay cobró penal, sin embargo, fue llamado por el VAR, el que estaba a cargo de Héctor Jona. Tras la revisión, se determinó no sancionar la pena máxima, a pesar de que el reglamento establece que sujetar a un adversario es una infracción y de las imágenes disponibles, en las cuales se apreciaba de manera nítida. “El blanco (Fernández, de la U, que jugó de ese color) exagera en la caída. Lo toma y se deja caer. Acá estamos todos por no (penal)”, le dijeron a Garay desde la cabina.

🤔🔵👀 ¿Merecía sanción desde los doce pasos?



Pese a que primera instancia Cristián Garay cobró penal para #LaU, el juez revisó la jugada en el VAR y terminó por anular la decisión.



Disfruta de lo mejor de la #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la… pic.twitter.com/VZe6mXnbkY — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 11, 2026

Cabe destacar que Bascuñán es el encargado del VAR en la Comisión de Árbitros desde finales de 2022, puesto que asumió luego de su retiro, el que ocurrió después de la Copa del Mundo de Qatar, en la que formó parte precisamente de los jueces que trabajaron para el VAR durante ese torneo.

Su nombre no ha estado alejado de las polémicas. Desde la ANFP aún no olvidan el comentado castigo contra las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, el que le trajo diversos problemas judiciales a la entidad, luego de que ellas denunciaran el favoritismo hacia la asistente Leslie Vásquez debido a un supuesto romance con Bascuñán. Desde este hecho, sucedido en 2023, la capacidad de gestión del hombre de 47 años quedó cuestionada en Quilín.