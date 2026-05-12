Daniel Núñez defiende indicaciones presentadas a la megarreforma: “Lo importante es que se legisle con rigor”

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, defendió durante la mañana de este martes las múltiples indicaciones que se han presentado a la megarreforma impulsada por el Gobierno, descartando que se trate de un intento de sabotear la iniciativa.

En conversación con Radio ADN, el parlamentario sostuvo que tienen “el derecho y el deber” de presentar indicaciones, apuntando a que el proyecto a su juicio es más bien una “contrarreforma tributaria”.

“Son diversas materias las que está considerando esta mal llamada ley de reconstrucción, en realidad debería llamarse ley de contrarreforma tributaria, pero bueno, más allá del nombre, están en su derecho de presentar indicaciones”, expresó.

Es así como el senador añadió que “lo importante es que se legisle con rigor, se trabaje bien, y que todos puedan argumentar sus puntos y votar, las indicaciones no impiden que la ley se vote”, apuntando que le hubiera gustado que existiera mayor diálogo.

Asimismo, Núñez descartó que se trate que un sabotaje señalando que ”es seriedad, es rigor" y añadiendo que “si discutir y votar estas indicaciones requiere, en vez de cinco, 10 días, creo que el Gobierno debe prolongar la urgencia y darse el tiempo para discutir y votarlas, es el mínimo rigor que se requiere”.

Finalmente, según expresó el senador, “si se votara hoy día tal cual como está, la idea legislar, yo votaría en contra porque lo que aquí se está imponiendo son una contrarreforma tributaria que implica que los más ricos de Chile pagan menos impuestos, beneficia el 1% de la población y está desfinanciando al Estado”.

Llamados a movilización

En la ocasión, el senador además se refirió a los cuestionamientos que han surgido por parte del Presidente, José Antonio Kast, respecto a los llamados a movilización del partido Comunista.

“Yo creo que el Presidente se desvela pensando cómo va a atacar al Partido Comunista, y yo le pediría que respetuosamente se desvelara en pensar y en hacer más esfuerzos para combatir la delincuencia y tomar medidas contra las alzas. Yo creo que ese es el problema que agobia a la población”, señaló Núñez.

Asimismo, agregó que “yo creo que él está levantando una cortina humo, quiere desviar el foco del debate público hacia los comunistas para eludir los propios errores que ellos tienen en la conducción de su Gobierno”.

Finalmente según expresó, “la protesta no es sinónimo de violencia. La protesta es una manifestación”, señaló el senador añadiendo que “no es correcto, no es justo que a esos llamados se los criminalice”.