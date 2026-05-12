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    No hay negocio: eBay rechaza la oferta de compra de US$ 56.000 millones presentada por GameStop

    El directorio del marketplace en línea calificó la propuesta del CEO de GameStop, Ryan Cohen, como "ni creíble ni atractiva".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    GameStop lanzò oferta por eBay pero fue rechazada

    eBay rechazó el martes la propuesta no solicitada de GameStop para adquirirla por US$56.000 millones, poniendo fin, al menos por ahora, a una de las operaciones corporativas más audaces planteadas en el mercado estadounidense en los últimos tiempos.

    La semana pasada, Ryan Cohen, CEO de GameStop, presentó una oferta para comprar eBay a US$125 por acción en una transacción mixta de efectivo y acciones.

    La propuesta sorprendió al mercado considerando que eBay es considerablemente más grande que la cadena minorista de videojuegos: la capitalización bursátil del marketplace supera los US$48.000 millones, frente a los aproximadamente US$10.300 millones de GameStop.

    “El directorio, con el apoyo de sus asesores independientes, ha revisado exhaustivamente su propuesta y ha determinado rechazarla”, escribió Paul Pressler, presidente del directorio de eBay, en una carta dirigida a Cohen. “Hemos concluido que su propuesta no es ni creíble ni atractiva.”

    Entre los argumentos esgrimidos por eBay para desechar la oferta figuran la incertidumbre en torno al esquema de financiamiento propuesto, los riesgos operacionales asociados a una fusión de esta escala y la carga de deuda que implicaría la transacción.

    Cohen había señalado que GameStop (que es considerada una acción meme) contaba con un compromiso de financiamiento de US$20.000 millones por parte de TD Securities, filial de TD Bank, además de aproximadamente US$9.000 millones en caja. Aun así, la brecha de financiamiento para cubrir los US$56.000 millones de la oferta seguía siendo considerable.

    eBay rechazó oferta de GameStop.

    Varios analistas de Wall Street expresaron escepticismo sobre la viabilidad del acuerdo, apuntando a la ausencia de sinergias relevantes entre ambas compañías. Cohen también generó dudas tras una aparición en el programa “Squawk Box” de CNBC, donde entregó escasos detalles sobre cómo financiaría la operación.

    “Estamos ofreciendo mitad en efectivo y mitad en acciones, y tenemos la capacidad de emitir acciones para concretar el acuerdo. Pero los detalles completos de la oferta están en nuestro sitio web. Ya veremos qué pasa”, dijo Cohen durante esa instancia.

    Caen acciones de GameStop

    El CEO de GameStop planteó además que operaría eBay “con mucha más eficiencia”, lo que incluiría reducción de personal y recortes en el gasto en marketing, área que, a su juicio, se había expandido bajo la gestión del CEO Jamie Iannone sin traducirse en crecimiento de usuarios.

    Cohen también propuso que las 1.600 tiendas minoristas de GameStop en Estados Unidos podrían utilizarse para autenticar y despachar pedidos de eBay, además de funcionar como centros para el comercio en vivo.

    Las acciones de GameStop cayeron más del 4% después del rechazo de la oferta, mientras que las de eBay registraron una ligera caída.

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