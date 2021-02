Cómo los usuarios de Reddit encuentran al próximo GameStop

Hay un método para la locura en WallStreetBets. Por cada acción que se dispara como GameStop Corp. y AMC Entertainment Holdings Inc., muchos más nombres promocionados en el sitio de Reddit no se lanzan.

Un análisis del Wall Street Journal de millones de publicaciones en WallStreetBets, sumado al desempeño de las empresas más mencionadas cada mes y las entrevistas con los traders, muestran lo que hace que una acción despegue.

Las acciones con las mayores posibilidades de éxito tienden a tener precios bajos, generalmente por debajo de US$ 25 por acción, y se negocian a la ligera. Los bajos precios de las acciones permite que los inversionistas pequeños puedan acumular participaciones más fácilmente y, en ocasiones, eso puede significar valoraciones baratas. Los precios de las acciones que se negocian ligeramente pueden subir o bajar más fácilmente que las acciones que se negocian con más frecuencia.

Las grandes empresas con altos precios y volumen de acciones, como la tercera empresa más mencionada el año pasado, Apple Inc., tienden a no dejarse llevar por lo que sucede en el tablero de mensajes, según Hudson Cashdan, cofundador de TopStonks.com, un sitio web que rastrea las acciones mencionadas en Reddit.

Las historias de éxito a menudo comparten rasgos comunes con acciones seleccionadas por profesionales. Las empresas parecen estar infravaloradas por algunas medidas y pero tienen catapultadores a corto plazo para mejorar su negocio o al menos generar entusiasmo.

El cómo se presenta la venta también es importante. Los promotores inteligentes establecen objetivos conservadores de rentabilidad, eligen empresas arriesgadas que pueden generar rumores y convierten los detalles técnicos en lanzamientos listos para los memes.

La mayoría de las personas en el sitio “son solo jugadores”, dijo Chris Maresca, un director de cumplimiento de 24 años con experiencia en contabilidad que descubrió y promovió AMC Entertainment Holdings antes que nadie en el foro. Dijo que no se puede profundizar demasiado en los detalles, “tienes que hacerlo como si esto fuera a subir”.

GameStop obtuvo su catapultador en enero, cuando el cofundador de Chewy Inc., Ryan Cohen, se unió al directorio de la compañía para diseñar un cambio digital. Eso fue más de un año después de que el Redditor Keith Gill, conocido como DeepF, comenzara a promocionarlo. Las acciones de compañías de cannabis y criptomonedas se promocionaron de manera similar antes de los desarrollos políticos y la cobertura de noticias positivas que hicieron subir los precios de las acciones.

Las acciones muy en corto, como GameStop, no se convirtieron en el foco del sitio hasta este año. Una razón por la que despegaron es que el aumento de los precios de las acciones obliga a los vendedores en corto a comprar los papeles para contener sus pérdidas, lo que se suma al impulso alcista.

Así es como algunas acciones despegaron (y no lo hicieron):

Mora

BlackBerry Ltd. no era una acción obvia para ser impulsada por un frenesí en las redes sociales. Sus acciones se mantuvieron dentro del rango durante la mayor parte de 2020, y nunca superaron los US$ 10.

La empresa, ahora centrada en software y servicios de seguridad, anunció una nueva asociación con Amazon.com Inc. en diciembre y sus acciones comenzaron a apuntar ligeramente al alza. Eso llamó la atención de Albert Pariente-Cohen, de 26 años, quien publicó su opinión sobre la compañía en el foro WallStreetBets de Reddit el 6 de enero.

“Todo lo que estás pensando respecto de Blackberry en este momento, está mal”, escribió Pariente-Cohen. Él acredita su investigación y el lenguaje sencillo ocupado en la publicación como factores para lograr que la gente comprara papeles de BlackBerry.

“Mi publicación fue un poco cruda, pero el punto de todo el asunto era relacionarme con estas personas. No vas a hablar con un chico que trabaja en Pizza Hut de la misma manera que lo harías con uno de 50 años “, dijo Pariente-Cohen, gerente de producto de American Express Co.

El terreno de juego funcionó para la acción y para él. Las acciones de BlackBerry alcanzaron un máximo de US$ 28,77 intradía el 27 de enero. Convirtió una apuesta de US$ 5.900 en acciones y opciones en US$ 51.000.

Catalizador criptográfico

Los mismos factores que impulsaron el alza de las existencias este año han estado funcionando durante algún tiempo. En 2017, cuando los precios de las criptomonedas estaban aumentando, los Redditors (usuarios de Reddit) comenzaron a hablar sobre Riot Blockchain Inc. y Marathon Patent Group Inc. Ambas son empresas que cotizan en bolsa y acuñan criptomonedas.

Ese otoño, las acciones de Marathon habían caído más del 90% y se negociaban en un solo dígito. Los mensajes ahora eliminados muestran que un miembro con un extenso historial de publicaciones detalladas predijo que la compañía haría una división inversa de acciones para aumentar el precio de sus acciones. Cuando la predicción resultó ser cierta, las acciones comenzaron a subir y se dispararon a medida que despegaban los precios de las criptomonedas.

Cuando tomaron un segundo aire en 2020, un hilo de noviembre argumentó que los Redditors deberían comprar las empresas porque subirían junto con las monedas, como lo hicieron en 2017. “Estamos jugando con las empresas”, escribió el autor de la publicación. Añadió que “así es como funcionó la última vez al menos”.

El precio tanto de Riot como de Marathon, al menos, se cuadruplicó en medio de un frenesí de publicaciones que alardeaban de alrededor del 3.000% de ganancias.

AMC

El día de Año Nuevo, Maresca le dijo a los usuarios de Reddit que invirtieran en AMC Theatres. “Sí, están endeudados, sí, lo están haciendo muy mal”, dijo en una entrevista. “Pero tal vez puedan sobrevivir el año y salir de este agujero en el que están y sus acciones rebotarán”.

Maresca, que estudió contabilidad en la universidad y trabaja para una empresa de cultivo de cannabis con sede en California, esperaba que AMC se declarara en quiebra o buscara una inversión de una empresa con mucho dinero como Walt Disney Co. lo que haría que los los activos de la cadena de cines más grande del país fuera más atractiva, dijo.

“La idea detrás de esta apuesta es que cualquier noticia positiva para AMC podría fácilmente duplicar el precio de sus acciones”, dijo en su publicación ahora eliminada.

Fue el primero en WallStreetBets en sugerir invertir en la cadena de cines en apuros. Pero no se centró en las importantes posiciones cortas de los fondos de cobertura, lo que provocó una reacción populista y envió las acciones a casi US$ 20.

La publicación de Maresca llamó mucho la atención en el sitio y las acciones de AMC aumentaron a US$ 5 desde US$ 2 a mediados del mes pasado. Luego, cuando las acciones de GameStop subieron, los Redditors que buscaban otras acciones donde los fondos de cobertura tenían grandes posiciones cortas encontraron a AMC.

“Sobre los fundamentos y aspectos técnicos, no pensé que iba a ser una jugada de apretón corta en absoluto”, dijo Maresca. “Entré en AMC a US$ 2 y luego vendí llamadas a US$ 5 y después vino la locura. Nunca debió ser de US$ 20 “.

Virgin Galactic

Las acciones de Virgin Galactic Holdings Inc. subieron a principios de este año, pero los operadores de Reddit estaban divididos sobre la compañía espacial. Algunos dijeron que podría saltar sobre las noticias de ganancias; otros estaban preocupados por el balance.

“Si quieres ser un meme aquí e incluir todo en las llamadas del 21/2 con la esperanza de que se duplique nuevamente en el próximo mes, puedes hacerlo totalmente”, escribió un miembro a fines de enero.

Menos de un mes después, Park West Asset Management reveló que adquirió 4,25 millones de acciones de la empresa, según muestran los documentos regulatorios. Eso borró algo del escepticismo. El precio de las acciones se disparó a US$ 33,87 a medida que los operadores entraban en masa. Virgin Galactic fue el tercer ticker más mencionado en WallStreetBets en enero y el segundo más alto en febrero, según datos de TopStonks.com.

Apuestas perdedoras

Si bien WallStreetBets tuvo un buen éxito al impulsar las acciones derrotadas, luchó para impulsar los nombres calientes a un alza más alto. El 2 de octubre de 2020, un Redditor especuló que era el momento perfecto para comprar acciones en la compañía de apuestas deportivas DraftKings Inc. “Cada vez más estados legalizan las apuestas y la opinión pública respecto de las apuestas es más positiva. Los deportes de fantasía están creciendo en general. La lista continua. ¿Que es no gustar?” la publicación leyó.

DraftKings fue el decimotercer ticker más mencionado en WallStreetBets durante octubre, según datos de TopStonks.com, pero el precio de sus acciones también alcanzó un máximo histórico. A finales de mes, sus acciones se redujeron casi a la mitad.

Los comerciantes tampoco pudieron impulsar las acciones Rocket Companies Inc. .Fue el decimoquinto ticker más mencionado en octubre, según TopStonks.com y se bombeó de manera similar a principios de mes. Después de que cayeran las acciones, un promotor dijo que este sería “el comienzo de un glorioso vuelo hacia los cielos”. Siguió cayendo.

Las dos acciones se habían hecho públicas recientemente, por lo que estaban siendo seguidas de cerca y tenían un volumen de negociación y una capitalización de mercado relativamente altos. Estos factores resultaron ser difíciles de superar para los traders.