Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas. Foto: referencial.

Múltiples investigaciones han concluido que el sedentarismo se relaciona con una menor esperanza de vida y con mayores tasas de mortalidad por enfermedades cardíacas y otras causas.

Si bien, la cantidad de horas sentado que se consideran “demasiadas” varía dependiendo de cada estudio, generalmente se determinan en más de ocho a diez horas diarias.

El estar sentado la mayor parte del día se ha relacionado con numerosas consecuencias para la salud, pese a que, según algunas investigaciones, se tomen espacios ocasionales dentro de la semana para hacer ejercicio.

De acuerdo a distintos especialistas, los riesgos aumentan significativamente cuando estar sentado todo el día se convierte en un hábito .

Aquello se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer, diabetes tipo 2, osteoporosis, depresión y deterioro cognitivo, entre otras afecciones médicas.

Es por esto que los expertos advierten que no solo es importante hacer actividad física de manera regular, sino que también evitar pasar todo el día sentado .

Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas. Foto: referencial.

Cómo estar sentado todo el día puede afectar a la salud, según especialistas

El profesor de la Escuela de Salud Pública y Ciencias de la Longevidad Humana Herbert Wertheim de la Universidad de California en San Diego, Steve Nguyen, comentó al Washington Post que distintos estudios han identificado dos hipótesis principales que explican la asociación entre estar sentado demasiadas horas y los resultados negativos para la salud.

Afirmó que la primera razón es que “cuando nos sentamos, nuestros músculos no trabajan ni absorben glucosa, lo que puede afectar negativamente nuestro metabolismo” .

El profesor del Centro Médico de la Universidad de Columbia, Keith Diaz, quien también ha investigado las consecuencias del sedentarismo, explicó al citado periódico: “Estamos descubriendo que nuestros músculos son fundamentales para regular el azúcar en sangre y los triglicéridos, o grasas en la sangre”.

“Para que los músculos cumplan bien esta función, necesitan contraerse regularmente” .

Sin embargo, esto último no ocurre cuando se lleva una vida sedentaria.

Diaz comentó que la segunda razón tiene que ver con los vasos sanguíneo s. Dijo que, cuando nos sentamos, la flexión de las piernas actúa como una obstrucción en una manguera que puede afectar el flujo sanguíneo.

Nguyen complementó que, con el tiempo, esto puede contribuir a que los vasos sanguíneos se endurezcan, un factor de riesgo para enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares .

Según el especialista de la Universidad de California, quienes pasan mucho tiempo sentados también tienden a reportar dolor de espalda y cuello.

Aunque reconoció que esa relación requiere de más investigaciones, planteó que podría deberse a cómo el sedentarismo afecta la postura.

“Estar sentado provoca la inactivación muscular, lo que puede disminuir la fuerza muscular” , dijo Nguyen.

Agregó que una menor fuerza muscular nos hace más propensos a encorvarnos, lo que con el tiempo, puede contribuir al dolor y a desequilibrios musculoesqueléticos.

Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas. Foto: referencial.

Cómo enfrentar los efectos de estar sentado la mayor parte del día

Los especialistas compartieron una serie de recomendaciones para las personas que tienen sus articulaciones y músculos sanos y no tienen motivos de salud que les impidan moverse más.

Sugirieron que, si tienes un trabajo que implica estar sentado la mayor parte del día, busques instancias para moverte cuando no estás trabajando .

Por ejemplo, tras completar tu jornada laboral y durante los fines de semana, puedes dedicar parte de tu tiempo libre a salir a caminar o hacer actividades que impliquen no permanecer sentado durante demasiadas horas.

Hacer actividad física con regularidad también es clave , por lo que, si no has adoptado este hábito, también es recomendable hacerlo.

“Incluso si haces ejercicio, la cantidad de tiempo que pasas sentado puede influir en tu riesgo de padecer enfermedades. Pero si no hicieras ejercicio, estarías en una situación mucho peor”, comentó Diaz.

El experto de la Universidad de Columbia también sugirió cambiar de postura con frecuencia , en el caso de las personas que deben pasar la mayor parte de su día sentadas por motivos como su trabajo.

Cuáles son riesgos para la salud de estar sentado todo el día y qué hacer al respecto, según especialistas. Foto: referencial.

Aunque pararse cada cierta cantidad de tiempo puede ser beneficioso, precisó que pasar la mayor parte del día de pie puede provocar malestares como dolor de espalda y acumulación de sangre en las piernas.

“El objetivo es: no estar sentado todo el día, no estar de pie todo el día, no moverse todo el día. Se trata simplemente de hacer todo con moderación y evitar hacer una sola cosa durante largos periodos de tiempo” , afirmó al citado periódico.

Para las personas que deben permanecer sentadas la mayor parte del día, Nguyen sugirió considerar un escritorio ajustable, que permita sentarse o estar de pie mientras se trabaja .

Junto con ello, los especialistas recomendaron hacer pausas para moverse con regularidad .

A modo de ejemplo, se pueden dar paseos rápidos por el mismo espacio de trabajo, hacer sentadillas o subir escaleras, así como tener llamadas telefónicas caminando en vez de permanecer sentado durante toda la conversación, entre otras medidas.