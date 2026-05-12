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    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo

    Estos son los síntomas que no debes ignorar de la apnea del sueño y cómo este trastorno puede aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, entre otras.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo Tendencias / La Tercera

    Casi mil millones de personas en todo el mundo padecen apnea del sueño, un trastorno problemático que empeora la calidad de vida. El tipo más común es la apnea del sueño obstructiva que, en general, se manifiesta con pausas repetidas en la respiración mientras se duerme.

    Este es el síntoma principal. No obstante, dos neurocientíficos de la Universidad del Noroeste (Estados Unidos) aseguran que la apnea no solo genera un mal dormir, sino que, de no ser diagnosticada y tratada a tiempo, puede provocar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

    También está asociada a un mayor riesgo de demencia, como Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos.

    Por esto, los especialistas Erika Yamazaki y Ken A. Paller destacaron qué es lo que se debe saber sobre este trastorno, sus síntomas, consecuencias y cuál es el tratamiento ideal, en un artículo publicado en The Conversation.

    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo Tendencias / La Tercera

    Qué es la apnea del sueño y cuáles son sus síntomas

    La apnea del sueño es una afección potencialmente grave que hace que la respiración se detenga y se reanude varias veces mientras la persona duerme, explican desde Mayo Clinic.

    En general, las personas que tienen apnea, roncan fuerte y despiertan cansadas, incluso si durmieron toda la noche.

    Algunos de los síntomas de la apnea del sueño son:

    • Ronquidos fuertes.
    • Episodios en los que la respiración se detiene mientras duermes (algo que debería informar otra persona).
    • Jadear al respirar mientras duermes.
    • Despertar con la boca seca.
    • Dolores de cabeza por la mañana.
    • Insomnio, que es la dificultad para mantenerte dormido.
    • Hipersomnia o somnolencia diurna excesiva.
    • Dificultad para prestar atención mientras estás despierto.
    • Irritabilidad.

    Por qué es necesario acudir a un médico si sospechas tener apnea

    Para los especialistas de la Universidad del Noroeste, los efectos de la apnea se extienden mucho más allá de la noche: cuando se deja de respirar por breves períodos de tiempo, disminuyen los oxígenos en el cerebro y cuerpo, lo que genera un aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca que sobrecargan el sistema cardiovascular.

    Entonces pueden comenzar problemas (que no siempre se asocian a la apnea en primera instancia), como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.

    Pero los expertos identifican que hay un problema previo: la falta de diagnóstico. Mientras que el estereotipo de paciente que tiene apnea son los hombres mayores con tendencia a la obesidad, en realidad hay todo tipo de perfiles, especialmente mujeres, que podrían tener esta afección, pero que no son diagnosticados a tiempo.

    Qué es la apnea del sueño, el trastorno que impide dormir bien y que afecta a millones de personas en el mundo Tendencias / La Tercera

    Por ello, el llamado es a los médicos a preguntar más por el sueño de los pacientes, y que los pacientes también sepan identificar algunos de los síntomas para conversar con un profesional de la salud.

    “Su probabilidad de obtener una derivación a un especialista aumenta nueve veces si consulta con su médico de cabecera sobre la apnea del sueño”.

    Los tratamientos que existen para la apnea del sueño

    El tratamiento estándar suele ser la presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), un dispositivo médico que se coloca en el rostro al dormir. Este mantiene un flujo de aire a través de la boca o la nariz.

    Sin embargo, no todos los pacientes se sienten cómodos con el CPAP. Para ellos, existen otros dispositivos implantables de estimulación nerviosa, dispositivos orales para abrir las vías respiratorias y hasta terapias para aprender a tener una posición adecuada al dormir y fortalecer los músculos de la lengua y la garganta.

    Además, los nuevos fármacos para tratar la obesidad podrían ayudar. A fines de 2024, la FDA aprobó en Estados Unidos el uso de tirzepatida (de Mounjaro) para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Y es que el sobrepeso y la obesidad también provocan este trastorno.

    Un profesional de la salud podrá evaluar cada caso y recomendar el tratamiento adecuado.

    Lee también:

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