Peleas, polémicas y tensión en el plantel: la semana más caliente de un Real Madrid que mira a Mourinho en el horizonte

El Real Madrid sufrió una de las peores semanas en su extensa historia, sin exageración. O al menos en su historia reciente. El conjunto merengue era una caldera hirviendo que terminó por explotar. Para remate, el Barcelona le asestó el golpe de gracia. Los culés se impusieron en El Clásico y se coronaron como campeones de LaLiga en la cara de su archirrival, que ya parecía quebrado.

Fue un hecho inédito, ya que el elenco catalán nunca se había consagrado gracias a un enfrentamiento directo ante la Casa Blanca. De todas maneras, a esta altura de la temporada, el resultado fue un condimento más en un año realmente para el olvido y una semana terrorífica para el madridismo.

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El Madrid firmó sus peores días. El Santiago Bernabéu acumula varias jornadas bajo la tormenta. O Valdebebas en rigor, donde se alcanzó el clímax. El pasado 7 de mayo, la ciudad deportiva fue el escenario de un escándalo que dio la vuelta al mundo. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una pelea que terminó con el uruguayo en el hospital. Fue el reflejo del deterioro interno y las tensiones que se viven en el club.

El grave incidente, que fue catalogado como “el más grave jamás vivido en Valdebebas”, ocurrió justo antes del partido ante su archirrival, que resultó definitorio.

Un día antes, Valverde y Tchouaméni habían protagonizado otro encendido encontrón. Sin embargo, la pelea que ocurrió en los vestuarios fue la gota que rebalsó el vaso: “Es Tchouaméni el que entra primero, algo se dicen, se enzarzan. Se agarran otra vez, vuelven a engancharse, a zarandearse y Valverde cae y se pega con una mesa en la frente, justo donde crece el pelo. Llegan más jugadores, llega el staff. Acabó la pelea y se encuentran a Valverde con una brecha en la cabeza, semiinconsciente, en el suelo y sangrando”, reveló el periodista Edu Aguirre en El Chiringuito de Jugones.

El grave incidente terminó con una sanción histórica para los involucrados de 500 mil euros (525 millones de pesos). En tanto, el club abrió un expediente disciplinario para ambos. Valverde, por su parte, sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo dejó en reposo por unas dos semanas, perdiéndose El Clásico, donde Tchouaméni fue titular.

Federico Valverde terminó en el hospital tras una pelea con Aurélien Tchouaméni.

Mbappé, otro apuntado

Si bien la pelea entre Valverde y Tchouaméni fue el punto más álgido, el Real Madrid venía teniendo días ajetreados. Los más convulsionados de una temporada complicada, donde nuevamente se quedaron en blanco. Por segundo año consecutivo no lograron ningún título.

Otro de los máximos apuntados es Kylian Mbappé, el goleador del club, con 41 goles en 41 partidos. Sin embargo, es acusado de borrarse en los encuentros clave. El atacante galo se ha perdido numerosos encuentros relevantes a lo largo de la temporada por diferentes lesiones, otra materia que ha afectado al elenco merengue.

El problema se agudizó luego de que Mbappé quedara fuera de la convocatoria ante el Barcelona. Tras un par de semanas fuera y unos días entrenando diferenciado, el delantero sumó dos prácticas con normalidad. Sin embargo, en los últimos cinco minutos de la sesión previa al Clásico, el galo acusó molestias en los isquiotibiales, retirándose al instante. Esto provocó la sorpresa del plantel y en Arbeloa, que esperaba contar con el ariete.

Para remate, Mbappé subió una historia a su cuenta de Instagram que terminó por colmar los ánimos de los hinchas madridistas. El francés publicó una imagen viendo el encuentro, a los 36′, cuando su equipo ya caía por 2-0: “Hala Madrid”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón blanco.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar, tanto de la prensa como de los hinchas: “El francés se cayó del Clásico por unas molestias en el isquio. Rara la sobrecarga que le tiene KO desde hace 15 días, como raro fue que decidiera mandar un mensaje de ánimo a su equipo cuando el marcador ya iba 2-0. Quiso demostrar que estaba viendo el partido en casa, pero hacerlo cuando el Madrid se desangraba en el Camp Nou y no cuando iba a empezar el encuentro... Veremos si vuelve a jugar esta temporada. No tiene pinta”, escribió, por ejemplo, Marca.

Mbappé suma semanas de críticas. El mismo día de la pelea entre Valverde y Tchouaméni, fue apuntado tras salir de Valdebebas a carcajadas mientras manejaba su vehículo.

Esto aumentó los dardos hacia él luego de haber sido captado días antes junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, de vacaciones en Cerdeña. Hubo numerosos registros de ambos en la isla italiana mientras el Real Madrid se encontraba disputando un crucial duelo por LaLiga. El atacante estaba lesionado.

Mbappé es uno de los máximos apuntados.

Más polémicas y Mourinho en el horizonte

Otra de las controversias que marcó las semanas previas la protagonizaron Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. En otra muestra de las tensiones en el plantel, el lateral español reconoció haber sufrido una cachetada del alemán en la previa del duelo con el Betis.

“Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es buena”, aseguró. En la prensa europea consignan que el central teutón se disculpó mediante un oneroso gesto: invitó a a comer a todos sus compañeros y sus familias.

A ello se le suman una serie de polémicas a lo largo de la temporada, marcadas por la prensa europea. Una de ellas, por mencionar alguna, es el quiebre del proyecto de Xabi Alonso propiciado por algunos jugadores, que no estaban de acuerdo con la intensidad de los trabajos y con la excesiva táctica propuesta por el exmediocampista.

“¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”, fue el grito de desesperación del técnico en uno de los entrenamientos con el club merengue. A las malas caras se sumaron la poca disposición y nula actitud. De hecho, tuvo una disputa pública con Mbappé tras perder la final de la Supercopa ante el Barcelona.

El técnico intentó ordenar a su equipo para realizar el pasillo de honor al campeón. Sin embargo, la escena se quebró de manera abrupta. El francés desoyó la indicación y condujo a sus compañeros directamente hacia el túnel rumbo a camarines, impidiendo el gesto protocolar. Finalmente, el otrora volante llegaría a un acuerdo para finalizar su vínculo con un plantel plagado de estrellas y egos potentes.

Tras la inminente salida de Arbeloa, en España apuestan por el regreso de José Mourinho, a quien consideran la única opción válida para reconstruir un proyecto y darle equilibro a un vestuario complicado, que está fuera de control tras perder el rumbo. Y si bien no existe un acuerdo, ya existen acercamientos.

Eso sí, el Benfica no pretende dejarlo salir a menos que el Madrid pague su salida, tasada en 3 millones de euros. Conforme a lo señalado por la prensa española, The Special One puso altas exigencias para concretar su retorno.

El portugués puso sobre la mesa una serie de puntos innegociables. Exigió dos años de contrato, la designación de un portavoz encargado de comparecer ante la prensa para hablar de los temas extrafutbolísticos, independencia y completa libertad deportiva, y cambios al interior en diferentes materias.

Mourinho querría trabajar con su cuerpo técnico, en el que no descarta incluir a Arbeloa. Esto provocaría la salida del histórico preparador físico Antonio Pintus. También pide línea directa con Florentino Pérez.