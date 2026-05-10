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    La peor semana del Real Madrid: Barcelona se queda con El Clásico y es campeón de LaLiga en la cara del archirrival

    Con más de 60 mil personas en el Spotify Camp Nou, el equipo culé venció 2-0 a los merengues, con golazos de Marcus Rashford y Ferran Torres. De manera inédita, el cuadro azulgrana obtiene el título del campeonato local (el 29º de su historia) frente a su más enconado enemigo deportivo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Barcelona se queda con El Clásico y es campeón de LaLiga.

    Los colosos del fútbol español no pueden estar en momentos más disímiles. Uno celebra. El otro cierra una semana de terror. El Barcelona tenía una oportunidad única de ser campeón de LaLiga en la cara del archirrival, Real Madrid. No la iba a desaprovechar. En un Spotify Camp Nou con más de 60 mil espectadores, los culés vencieron por 2-0 y son los flamantes ganadores del torneo 2025-2026.

    La ecuación era muy simple para los azulgranas: si no perdían ante los merengues, eran los ganadores del campeonato. Hasta el empate servía para alcanzar la corona. Además, por si fuera poco, era darle una palada más a un Madrid de días altamente convulsionados, luego de que se conociera el incidente entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, que acabó con ambos recibiendo un castigo económico, más no deportivo. De hecho, el francés fue titular.

    Si la Casa Blanca ya estaba agitada para visitar al Barça, añadió la ausencia de Kylian Mbappé, quien quedó fuera de la citación por una molestia muscular. Una vez más, el astro galo se perdió un partido importante para su club en la temporada. Ad portas del Mundial, parece priorizar intereses más personales que colectivos. Y en el calentamiento quedó fuera Huijsen. Debió entrar de emergencia Asencio.

    Sin ser particularmente arrollador, el Barcelona dio cuenta de ser un equipo mucho más fiable y con un plan de juego claro. No es un recocido de individualidades como el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Fue gracias a la pelota detenida que los catalanes encontraron la llave del juego. Iban 9 minutos y Marcus Rashford anotó un golazo.

    El ex Manchester United, quien alineó como puntero derecho (si bien es su pie hábil, acostumbra a jugar por la izquierda), lanzó con precisión quirúrgica un tiro libre en la entrada del área, al palo de Courtois. Una rosca perfecta. La estirada del gran portero belga, quien volvió tras estar de baja, hizo más espectacular la secuencia.

    El Barça no requería de muchos remates para hacerle daño a la defensa blanca. Contó con una eficacia envidiable. En los 18′, otra obra con ADN culé. Pase de Fermín López hacia el área, taco de Dani Olmo, quien deja de cara al marco a Ferran Torres y éste define desde el punto penal con un fuerte disparo. Golazo para el 2-0. En ese momento, daba la impresión de que se veía todo oscuro para la Casa Blanca. El Camp Nou estaba en éxtasis.

    Rashford anotó el 1-0 parcial con un golazo.

    Como el Barcelona de Flick ubica a su línea defensiva muy adelantada, es proclive a los contraataques. En ese sentido, el Madrid encontraba espacios en ofensiva, pero no los aprovechó. Por ejemplo, sucedió en los 22′ con la errada definición de Gonzalo García, de cara al meta Joan García. Si el primer tiempo acababa con más anotaciones, en cualquiera de los arcos, no causaba rareza. De hecho, Rashford tuvo un mano a mano con Courtois.

    La segunda mitad no presentó grandes modificaciones en el desarrollo del juego. La respuesta del Madrid no fue convincente. De lo poco rescatable, fue lo que intentó Brahim Díaz. Tanto Vinicius como Jude Bellingham no fueron factor. Al inglés le anularon un gol por un claro fuera de juego. La victoria del Barcelona no estaba en discusión. Con algo más de precisión, pudo haber encontrado un gol más.

    Las vitrinas de la tienda liderada por Joan Laporta tiene una copa más. Lo que sucedió en Cataluña es inédito para la historia del FC Barcelona. Suma 29 títulos de liga y por primera vez fue campeón frente al Real Madrid. La situación contraria sí sucedió, porque los merengues se titularon campeones del campeonato nacional contra los azulgrana, en 1932. Fue un duelo especial para Hansi Flick, porque durante la madrugada perdió a su padre. Igual dirigió a los suyos.

    Para añadir otro ingrediente favorable para los culés, equiparó el historial general del Clásico. En todas las competiciones, se han dado 264 partidos. Ahora, ambos tienen la misma cantidad de triunfos: 106. El frente a frente se completa con 53 empates.

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