Imputado por femicidio frustrado en Iquique quedó en prisión preventiva

Un hombre fue formalizado y quedó en prisión preventiva luego de intentar asesinar a su ex pareja en la ciudad de Iquique.

El sujeto es un hombre boliviano que atacó durante esta madrugada a una mujer, de la misma nacionalidad, al interior de un domicilio ubicado en la calle Salvador Allende.

Según explicó el persecutor Pablo Medina, de la Fiscalía Regional de Tarapacá, el imputado “intentó dar muerte a su conviviente con un arma blanca. Gracias a los gritos de auxilio de la víctima se alertaron vecinos, quienes dieron aviso a Carabineros , procediendo su detención”. Según reportan desde el Ministerio Público, la víctima quedó con heridas superficiales en sus manos y cuello.

El Tribunal de Garantía acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, al considerar que el sujeto representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y la afectada. Esto, atendida la exposición de los antecedentes con las declaraciones de testigos, la víctima y de los uniformados que participaron en el procedimiento, además del registro de atención de urgencia que corroboraba las lesiones de la mujer.