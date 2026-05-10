Último balance del Minsal reporta que cerca de 620 mil niños no han sido vacunados contra la influenza

La cobertura de inoculación contra la influenza superó el 60%, pero, a la fecha, más de 600 mil niños no han recibido esa vacuna.

Durante el jueves 7 de mayo se dio a conocer el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud (Minsal), referente la semana epidemiológica 17, entre el 26 de abril y el 2 de mayo. La información fue entregada por el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña.

Los resultados indican que, con 6.595.720 dosis administradas, la cobertura de vacunación por influenza alcanzó un 63,9% . Dentro de este universo, los trabajadores de la salud se encuentran en el grupo más adelantando, superando el 80% de inmunización.

Por el contrario, los grupos con menor avance en este respecto son los niños de seis meses a cinco años —sobre 600 mil de ellos que no han sido inoculados— las embarazadas y las personas sobre 60 años.

“Cuando identificamos la población objetivo de niños entre 6 meses y 5 años, hablamos de alrededor de 1.300.000 personas. De ese grupo, 620 mil no ha recibido aún su vacuna y no está protegido durante esta Campaña de Invierno 2026. Por eso, el llamado que hacemos es a los adultos responsables de estos niños, para que puedan llevarlos a los distintos puntos de vacunación y puedan enfrentar, cuando aumente la circulación del virus de la Influenza, ya protegidos e inmunizados contra este agente”, advirtió Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Minsal.

En ese contexto, Vilches hizo ahínco en los riesgos que presenta la Influenza, en torno a hospitalizaciones o llegando incluso a ocasionar la muerte. Así, extendió un llamado para que las personas reciban sus vacunas de forma oportuna.

Con 81.772 dosis administradas, la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es de un 92,4% : 98,3% de los recién nacidos y 89,9% de los lactantes recibieron la vacuna.