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    EN VIVO

    En vivo: la U busca el liderato en la Copa de la Liga ante Unión La Calera

    Un triunfo en su visita al Nicolás Chahuán pondrá a los azules en la cima del Grupo D.

    Unión La Calera recibe a la U por la Copa de la Liga MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Unión La Calera 1-0 Universidad de Chile

    Actualiza el relato

    Cambios en la U

    60′. Eduardo Vargas vuelve tras una larga lesión. También ingresa Lucas Assadi. Sale Agustín Arce e Ignacio Vásquez.

    ¡Se anula el penal!

    51′. Después de la revisión, Garay estima que el agarrón no constituye una falta.

    Lo va a ver al VAR

    49′. Le avisan a Garay que debe ir a chequearlo.

    ¡Penal para la U!

    48′. Agarran de la camiseta a Nicolás Fernández dentro del área y el juez Garay no duda en sancionar la pena máxima.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. Cementeros y azules disputan el complemento en el estadio Nicolás Chahuán.

    Cambio en la U

    45′. De cara al complemento, Gago mueve la pizarra. Ingresa Lucas Barrera y sale Charles Aránguiz.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. Pese al amplio dominio, la U no puede ante La Calera y cae por la cuenta mínima.

    ¡La más peligrosa de la U!

    45′. Centro de Nicolás Fernández por la derecha y Agustín Arce lo erra en la boca del arco. El portero Avellaneda salvó a Calera.

    ¡Gol de Unión La Calera!

    33′. La pierde arriba la U y se va con todo el ataque cementero. Calderón quedó mal parado junto a Castellón y Villanueva anota el primero para el local.

    Tarjeta amarilla en la U

    21′. Nicolás Fernández es el primer amonestado del partido.

    Se mantiene la paridad

    20′. Ninguno de los dos equipos es capaz de quebrar el cerrojo rival.

    Minutos de intensidad

    12′. Pese a que no hay ninguna ocasión de riesgo, tanto La Calera como la U llegan de forma punzante sobre el área rival.

    ¡Comienza el partido!

    1′. La U se mide de visita a La Calera por el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga.

    Nombre por nombre de la formación de la U

    Gabriel Castellón; Franco Calderón, Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Agustín Arse; Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

    En honor al Día de la Madre, la U presenta la formación titular con el segundo apellido por delante

    La formación titular de Unión La Calera

    Unión La Calera recibe a la U

    Por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, los cementeros se miden a los azules en un duelo que puede definir al líder de la zona.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UUniversidad de ChileUnión La CaleraCopa de la LigaFútbolFútbol chileno

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