En vivo: la U busca el liderato en la Copa de la Liga ante Unión La Calera
Un triunfo en su visita al Nicolás Chahuán pondrá a los azules en la cima del Grupo D.
Minuto a minuto
Unión La Calera 1-0 Universidad de Chile
Cambios en la U
60′. Eduardo Vargas vuelve tras una larga lesión. También ingresa Lucas Assadi. Sale Agustín Arce e Ignacio Vásquez.
¡Se anula el penal!
51′. Después de la revisión, Garay estima que el agarrón no constituye una falta.
Lo va a ver al VAR
49′. Le avisan a Garay que debe ir a chequearlo.
¡Penal para la U!
48′. Agarran de la camiseta a Nicolás Fernández dentro del área y el juez Garay no duda en sancionar la pena máxima.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Cementeros y azules disputan el complemento en el estadio Nicolás Chahuán.
Cambio en la U
45′. De cara al complemento, Gago mueve la pizarra. Ingresa Lucas Barrera y sale Charles Aránguiz.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Pese al amplio dominio, la U no puede ante La Calera y cae por la cuenta mínima.
¡La más peligrosa de la U!
45′. Centro de Nicolás Fernández por la derecha y Agustín Arce lo erra en la boca del arco. El portero Avellaneda salvó a Calera.
¡Gol de Unión La Calera!
33′. La pierde arriba la U y se va con todo el ataque cementero. Calderón quedó mal parado junto a Castellón y Villanueva anota el primero para el local.
Tarjeta amarilla en la U
21′. Nicolás Fernández es el primer amonestado del partido.
Se mantiene la paridad
20′. Ninguno de los dos equipos es capaz de quebrar el cerrojo rival.
Minutos de intensidad
12′. Pese a que no hay ninguna ocasión de riesgo, tanto La Calera como la U llegan de forma punzante sobre el área rival.
¡Comienza el partido!
1′. La U se mide de visita a La Calera por el liderato del Grupo D de la Copa de la Liga.
Nombre por nombre de la formación de la U
Gabriel Castellón; Franco Calderón, Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Agustín Arse; Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.
En honor al Día de la Madre, la U presenta la formación titular con el segundo apellido por delante
La formación titular de Unión La Calera
Unión La Calera recibe a la U
Por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, los cementeros se miden a los azules en un duelo que puede definir al líder de la zona.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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