En vivo: Barcelona se enfrenta al Real Madrid en un Clásico que define el título de LaLiga
Los catalanes reciben a los merenges en el Spotify Camp Nou. De obtener un triunfo o un empate, serán campeones en la cara del archirrival.
Minuto a minuto
Barcelona 2-0 Real Madrid
Asistencia récord
50′. Anuncian 62.213 espectadores en el Spotify Camp Nou, la cifra más alta desde la reapertura del estadio.
Inicia el segundo tiempo
46′. Ya está en marcha la etapa final del Clásico en el Spotify Camp Nou.
Finaliza el primer tiempo
45′. Barcelona le está ganando al Real Madrid.
Gol del Barcelona
18′. Ferran Torres aumenta para el local. Asistencia de Dani Olmo.
Golazo del Barcelona
9′. Marcus Rashford abre la cuenta para el local, con una anotación de tiro libre.
Comienza el partido
1′. Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.
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