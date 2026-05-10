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    EN VIVO

    En vivo: Barcelona se enfrenta al Real Madrid en un Clásico que define el título de LaLiga

    Los catalanes reciben a los merenges en el Spotify Camp Nou. De obtener un triunfo o un empate, serán campeones en la cara del archirrival.

    Barcelona se enfrenta a Real Madrid en un Clásico que define al campeón de LaLiga

    Minuto a minuto

    Barcelona 2-0 Real Madrid

    Actualiza el relato

    Asistencia récord

    50′. Anuncian 62.213 espectadores en el Spotify Camp Nou, la cifra más alta desde la reapertura del estadio.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Ya está en marcha la etapa final del Clásico en el Spotify Camp Nou.

    Finaliza el primer tiempo

    45′. Barcelona le está ganando al Real Madrid.

    Gol del Barcelona

    18′. Ferran Torres aumenta para el local. Asistencia de Dani Olmo.

    Golazo del Barcelona

    9′. Marcus Rashford abre la cuenta para el local, con una anotación de tiro libre.

    Comienza el partido

    1′. Barcelona recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

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