Constanza Martínez suma apoyo de Beatriz Sánchez para elecciones internas del FA

La presidenta del FA, Constanza Martínez, junto a la senadora de la colectividad, Beatriz Sánchez.

La actual presidenta y candidata de la continuidad para las elecciones internas del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, sumó el respaldo de la senadora por El Maule, Beatriz Sánchez.

La legisladora de la colectividad hasta ahora no había explicitado su apoyo a ninguna de las dos listas en competencia, “Un Frente Amplio para Chile”, que representa la timonel en ejercicio, y “Unidad para Avanzar”, que busca un recambio en el liderazgo de la tienda, con la diputada Gael Yeomans a la cabeza.

Sánchez ahora dio cuenta de su inclinación por Martínez mediante un video, en el que ambas aparecen destacando los logros del partido y su proyección para los próximos años.

“Estoy con Beatriz Sánchez, uno de los liderazgos que más me enorgullecen y que me da fuerza para seguir”, dijo la actual timonel en el registro.

La senadora, en tanto, resaltó la cruzada de la exdelegada presidencial de la RM: “La apoyo para que sigamos construyendo este Frente Amplio que tiene historia y que va por más”.

“Yo estoy bien orgullosa de lo que ha significado hacer partido y ser partido. Creo que hemos tenido una historia rápida, pero no por eso menos seria. Y yo lo voy a resumir en una frase: a mí me gusta un partido que haga política. Y no un partido que esté por otras motivaciones”, agregó.

Sánchez finalizó con un llamado: “Así que bienvenida a todas las personas que llegan a hacer política. Tuvimos un congreso espectacular, así es que me quedo con eso, con ese calorcito en el corazón de seguir haciendo política y seguir cuestionándonos qué queremos para Chile”.

Los comicios de la tienda están programados para este 15 y 16 de agosto.