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    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    El fenómeno estará acompañado de una isoterma 0 °C más alta de lo habitual, condición que favorecerá lluvias en sectores cordilleranos y podría aumentar el riesgo de aluviones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

    Las regiones de Atacama y Coquimbo se preparan para un nuevo evento de precipitaciones que se desarrollará entre este martes 11 y miércoles 12 de agosto, asociado al paso de una vaguada en altura.

    El fenómeno podría estar acompañado de tormentas eléctricas y precipitaciones localmente intensas.

    De acuerdo con una alerta meteorológica del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), las precipitaciones comenzarán durante la tarde del martes en sectores cordilleranos de ambas regiones.

    Durante la madrugada del miércoles, se extenderán hacia los valles interiores y sectores costeros de las provincias de Elqui y Limarí.

    En Choapa, en tanto, se esperan precipitaciones de menor magnitud durante el miércoles.

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los riesgos asociados a la lluvia

    CEAZA advierte que, debido al carácter convectivo del evento, la intensidad de las precipitaciones podría variar considerablemente entre localidades cercanas. Además, no se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas.

    Uno de los factores que genera especial atención es la altura de la isoterma 0 °C, que se ubicaría entre los 3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar.

    Esto significa que la nieve se registraría aproximadamente desde los 2.800 metros, favoreciendo precipitaciones líquidas en sectores cordilleranos donde habitualmente cae nieve.

    Según el centro de estudios, esta condición, sumada al posible derretimiento de nieve preexistente, podría favorecer “aumentos de caudal y la activación de quebradas”.

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Atacama con las lluvias más intensas

    El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, también anticipó precipitaciones intensas, principalmente en la Región de Atacama.

    Según explicó, la vaguada en altura “tiene un 50 a 70% de probabilidad de provocar un evento extremo” desde la tarde de este martes.

    Leyton prevé la formación de “nubosidad de gran desarrollo vertical”, que podría generar tormentas y pulsos con importantes cantidades de agua, situación que también propiciaría posibles remociones en masa.

    La actividad se prolongaría durante gran parte del miércoles y afectaría principalmente “a los sectores costeros y aledaños a estos; como siempre, ocurrirá de manera disgregada en el espacio”.

    Respecto de los montos, el meteorólogo estima acumulados cercanos a 45 milímetros en la comuna de Copiapó y de hasta 85 mm en localidades como La Junta, con las lluvias más intensas concentradas en las provincias de Huasco y Copiapó.

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    Más sobre:LluviaRegión de AtacamaRegión de CoquimboChubascosPrecipitacionesQuebradasAluvionesInviernoPronósticoClimaTiempoEl climaEl tiempoTendenciasLa Tercera

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