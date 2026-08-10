Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí. Foto: ATON.

Cuatro alertas emitió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para el norte del país. Y es que llegará un fenómeno que, similar a lo que pasó en julio con el temporal, podría dejar montos riesgosos de lluvia en la Región de Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo, e incluso Arica.

El evento consiste en una vaguada en altura que llegaría entre este martes 11 y miércoles 12 de agosto y, según el pronóstico de Meteochile, dejaría precipitaciones moderadas a fuertes y viento que, junto a una isoterma cero alta, podría hacer que el escenario sea aún más peligroso.

Y es que, según distintos meteorólogos, se esperan hasta 85 milímetros de agua caída en solo dos días.

Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí. Foto: ATON.

Alerta en el norte de Chile por lluvias riesgosas

Según advirtió el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, durante este evento, las precipitaciones intensas se concentrarían en la Región de Atacama, particularmente en las provincias de Huasco y Copiapó.

En estos sectores, la combinación de lluvia intensa con isoterma cero alta podrían poner en riesgo a los habitantes.

Por su parte, la meteoróloga de Meteored, Viviana Urbina, advirtió que estas condiciones demandan que las personas se preparen “para recibir lluvias abundantes, que producirían la activación de quebradas, el probable aislamiento de sectores por cortes de caminos, además de vientos arrachados y actividad eléctrica”.

Es por esto que, tras las alertas de Meteochile, Senapred también emitió una serie de alertas tempranas preventivas para varias localidades del norte, como en Parinacota, Camarones, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, “hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”.

Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí. Foto: ATON.

Según Urbina, se espera que los sectores más afectados sean la provincia de Elqui en Coquimbo, la Región de Atacama completa y provincias de Antofagasta, como El Loa.

“En sectores de la cordillera y precordillera del tramo, los acumulados rondarían entre 60 a 80 mm, acumulados entre martes 11 y miércoles 12. Aunque con montos menores, pero igualmente peligrosos, la cordillera y precordillera de la Región de Tarapacá podrían acumular entre 20 y 40 mm de lluvias durante todo el paso del sistema”.

En qué regiones del norte habrá lluvia esta semana

De acuerdo al pronóstico de Meteochile, las regiones del norte que tendrán precipitaciones este martes y miércoles, debido a la vaguada en altura, son:

Región de Arica y Parinacota: Visviri, Arica (más que todo llovizna), Putre. Se espera una combinación de chubascos de aguanieve, tormentas eléctricas y viento entre 25 y 60 km/h.

Región de Tarapacá: Colchane, Iquique (llovizna) y Pica. Se esperan chubascos de aguanieve, viento entre 25 y 40 km/h y probables tormentas eléctricas.

Región de Antofagasta: Ollagüe, Tocopilla (llovizna), Calama, San Pedro, Mejillones (llovizna) , Antofagasta y Taltal. Se espera viento entre 25 y 40 km/h que aumentaría a 60 y 80 km/h, lluvia, aguanieve, chubascos y probables tormentas eléctricas.

Región de Atacama: El Salvador, Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco, Freirina, Vallenar. Se esperan lluvias, probables tormentas eléctricas, viento entre 25 y 40 km/h y chubascos.

Región de Coquimbo: Vicuña y Combarbalá. Se esperan chubascos aislados y chubascos normales.

Además, un segundo evento de lluvia llegaría al norte durante el próximo fin de semana . Esta vez, sería algo más débil, pero todavía dejaría precipitaciones importantes desde Arica hasta Coquimbo.

En Meteored, estiman que este período lluvioso se extienda hasta, al menos, el martes 18 de agosto.