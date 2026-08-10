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    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, subía 0,22% a 11.284,32 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa. Andres Perez

    La bolsa chilena repuntaba este lunes pese al débil desempeño de su principal referente: Wall Street en medio de las preocupaciones por el conflicto en Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, subía 0,22% a 11.284,32 puntos.

    Entre las alzas de la sesión destacaban las acciones de Socovesa, Enjoy y Paz Corp con aumentos de 4,57%, 3,7% y 2,22%, respectivamente.

    En tanto en Wall Street los indicadores más importantes anotaban leves variaciones, mientras los inversionistas estaban a la espera del avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la posible reapertura del estrecho de Ormuz. El promedio industrial cedía 0,04%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,08% y el tecnológico Nasdaq aumentaba 0,06%.

    Las proyecciones y cálculos para el precio del petróleo Wang Song

    Petróleo

    En este escenario los precios del petróleo Brent anotaban un incremento de 3,34% a US$86,92 el barril y el WTI en Estados Unidos ganaba 3,45% 80,87 el barril. “La falta de noticias de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la demora en la apertura del estrecho de Ormuz están poniendo una presión alcista al precio”, dijo, Lucas Saavedra, Analista de mercados de Capitaria.

    Añadió que si bien Irán ha comentado varias veces que las negociaciones con Omán están avanzando para reabrir el estrecho, la demora de un acuerdo definitivo está generando una presión alcista para el precio. Ante ello sostuvo que “mientras el estrecho continúe cerrado, es difícil que veamos caídas del precio por debajo de los US$74 por barril”.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Dólar también opera al alza

    En el mercado cambiario, por su parte, el dólar aumentaba recuperando parte del terreno perdido durante las últimas jornadas, en medio de un fortalecimiento de la divisa a nivel global mientras el cobre se sigue cotizando cerca de máximos históricos.

    La moneda estadounidense subía $4,35 a $916,55, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

    Al respecto Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, señaló que “la moneda estadounidense ha logrado recuperar parte de las pérdidas registradas tras conocerse el dato de empleo (en Estados Unidos) del viernes pasado, que se ubicó por debajo de las expectativas y generó inicialmente una presión bajista sobre el dólar. Sin embargo, en las últimas jornadas la divisa ha mostrado una mayor estabilidad y fortaleza, respaldada por el aumento de la incertidumbre geopolítica y por la atención de los mercados a los datos de inflación que se publicarán esta semana en Estados Unidos”.

    Añadió que este escenario ha impulsado al dólar frente a las principales monedas emergentes.

    Por su parte Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria, también coincidió en que “la recuperación del dólar ocurre después del fuerte ajuste observado tras el débil reporte laboral de Estados Unidos del viernes. La economía destruyó 23 mil empleos en julio, muy por debajo de las expectativas, mientras los salarios mostraron una desaceleración. Estos antecedentes redujeron las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal y mantienen sobre la mesa un escenario de eventuales recortes de tasas”.

    Para el peso chileno, dijo, el cobre continúa siendo el principal soporte, manteniéndose cerca de máximos históricos. Sin embargo, advirtió, las señales provenientes de China generan cierta cautela, luego de que el IPC registrara una caída mensual de 0,1%, reavivando las preocupaciones sobre la demanda interna y el crecimiento de la economía asiática.

    En este contexto, afirmó, la atención del mercado estará puesta esta semana en el IPC de Estados Unidos, que se conocerá el miércoles ya que una inflación más contenida podría reforzar las expectativas de recortes de tasas y volver a presionar al dólar a la baja; mientras que una cifra superior a lo esperado podría darle mayor espacio al dollar index para continuar su recuperación.

    “De este modo el dólar en Chile enfrenta fuerzas contrapuestas: por un lado, un dólar global que rebota y entrega soporte al tipo de cambio; por otro, un cobre que permanece elevado y continúa favoreciendo al peso chileno”, añadió.

    El dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, incluyendo el euro, avanzaba 0,18% a 99,72 puntos.

    En tanto la cotización al contado del cobre cerró con un aumento de 0,35% a US$6,48184 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, acercándose al máximo histórico de US$6,55668 la libra anotado el 6 de agosto.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaDólarWall StreetCobrePetróleo

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