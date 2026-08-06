Cobre alcanza nuevo máximo histórico ante acumulación del metal en EE.UU y con la mirada puesta en los aranceles

El cobre continúa marcando récords. El metal rojo batió una nueva marca esta semana tras avanzar un 2,03% respecto al día de ayer, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El principal soporte del peso chileno llegó a US$6,56 por libra, un máximos histórico a nivel nominal.

El alza del precio del principal producto de exportación del país va en línea con la inquietur del mercado en torno a los próximos movimientos de Estados Unidos y su política arancelaria para el metal rojo.

Lucas Santillán, Analista de mercados de Capitaria asegura que “la señal técnica es de cautela”. El experto advirtió “niveles de sobrecompra extrema que históricamente anteceden correcciones” .

En referencia a la cotización del cobre en el Comex, de Nueva York, el experto comentó que las dos veces anteriores que el cobre tocó la zona de US$6,71 el activo corrigió entre 5% y 7%, “ajustes bruscos considerando la magnitud del rally previo”.

De hecho, durante la jornada se alcanzaron máximos de hasta US$ 6,85 /lb, aunque rápidamente retrocedió a los US$ 6,71-6,73, “misma zona que antes actuaba como techo y que ahora pasa a ser el primer nivel de defensa”.

“Mientras esa base se mantenga y las medias móviles de 20, 50 y 200 sigan validando la tendencia alcista, el impulso de fondo sigue intacto. Una pérdida de ese soporte abriría paso a una corrección más profunda ”.

Cátodos de cobre para exportación

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, agrega que un escenario “alcista exige que la tensión regional se transforme en escasez persistente”.

“Si Estados Unidos continúa absorbiendo metal, el LME permanece en backwardation, China mantiene la demanda y las minas vuelven a decepcionar, el precio puede consolidarse sobre 14.000 y explorar niveles superiores. Una revisión del balance del ICSG hacia déficit reforzaría esa lectura. También ayudaría una depreciación del dólar y una política monetaria menos restrictiva”, dice.

Por su parte, explica Mieres, el escenario es factible, y no requiere de una recesión importante. “Bastaría con que se aclare la política arancelaria, se libere parte del inventario acumulado en Estados Unidos y el metal vuelva a circular hacia otras regiones. Si además la demanda china se modera y el superávit previsto aparece realmente, la prima actual podría desaparecer con rapidez”.

Donald Trump aseguró que pondrá fuerte arancel al cobre.

Ojos en Washington y Ormuz

Santillán, expone el riesgo de un posible arancel de Trump a las importaciones de cobre refinado, que ya está desviando cargamentos hacia EE.UU. “Solo en julio llegaron más de 200.000 toneladas a puertos estadounidenses, el mayor volumen mensual desde 2014, reduciendo la disponibilidad para el resto del mundo”, dice.

“El resultado es un mercado en la BML cada vez más ajustado, con los contratos de corto plazo negociando en backwardation de casi US$100 por tonelada sobre los futuros a tres meses, el diferencial más amplio desde enero, señal clara de estrechez de oferta inmediata” agrega.

A esto se le suma el aspecto estructural, donde “persiste la escasez de concentrado a nivel global, junto con una demanda que no da tregua por la electrificación, la expansión de redes eléctricas y el crecimiento de centros de datos, con la AIE proyectando un déficit cercano al 25% entre oferta y demanda hacia 2035″.

El futuro del metal rojo para las siguientes semanas estará determinado en parte por la decisión arancelaria de Estados Unidos, pero también por las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz. En caso de alcanzar un acuerdo, reduciría la prima de riesgo geopolítico general y podría restarle algo de urgencia especulativa al rally del cobre.

“Este es un punto clave a seguir de cerca, porque un cobre en estos niveles sigue siendo uno de los principales soportes fundamentales del tipo de cambio, por lo que cualquier corrección relevante en el metal tendría un correlato directo”, dice Santillán.