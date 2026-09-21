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    Consejo de Presidentes de la Asamblea General de la ONU alerta por avance del unilateralismo y riesgo de guerra nuclear

    El organismo pidió una conferencia internacional para abordar el control de armamentos y llamó a reforzar la acción de Naciones Unidas frente a los conflictos en Ucrania y Medio Oriente.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Misil con capacidad nuclear

    El Consejo de Presidentes de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNCPGA) expresó este domingo su preocupación por el debilitamiento del multilateralismo y el aumento de los riesgos asociados a las armas nucleares, en una declaración en la que también abordó la expansión de las guerras en Ucrania y Medio Oriente.

    El organismo advirtió que las vulneraciones a la Carta de Naciones Unidas y la ausencia de nuevos acuerdos vinculantes sobre control nuclear están configurando un escenario de mayor incertidumbre entre las principales potencias militares.

    “El Consejo está particularmente preocupado por las crecientes violaciones de la Carta de Naciones Unidas y por el hecho de que el unilateralismo esté suplantando al multilateralismo como modo aceptado de conducta estatal”, recoge el texto.

    Como una de las expresiones de esta situación, el Consejo mencionó la falta de instrumentos jurídicamente vinculantes o verificables entre las principales potencias nucleares y la continuidad de una carrera armamentista.

    También aludió a acuerdos bilaterales en materia nuclear y a las declaraciones de Corea del Norte sobre su capacidad atómica.

    Guerra en Ucrania

    Advertencia por nuevas tecnologías

    El UNCPGA vinculó además el riesgo de una confrontación nuclear con el desarrollo acelerado de tecnologías basadas en inteligencia artificial, el debate sobre el eventual empleo de armas nucleares tácticas y el debilitamiento de las doctrinas tradicionales de disuasión.

    Ante este escenario, el órgano reclamó la convocatoria de una conferencia internacional bajo el auspicio de Naciones Unidas para abordar los mecanismos de control de armas nucleares.

    El Consejo también manifestó preocupación por el desarrollo de capacidades nucleares por parte de nuevos Estados y por la evolución de las doctrinas militares relacionadas con este tipo de armamento.

    Ucrania y Medio Oriente

    En paralelo, el organismo expresó “gran preocupación” por las guerras entre Rusia y Ucrania y por el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

    Según sostienen, ambos escenarios presentan una expansión tanto “horizontal como vertical”, con una creciente interconexión entre sus dinámicas.

    Al respecto, pidió al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ejercer “con urgencia sus buenos oficios” y recurrir, cuando corresponda, al Consejo de Seguridad para abordar la evolución de ambos conflictos.

    El órgano también alertó sobre posibles efectos económicos, financieros, sociales, humanitarios y de desarrollo derivados de estas guerras, incluyendo riesgos de aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria y retrocesos en los avances alcanzados por países del Sur Global.

    Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    Respecto de las operaciones militares, el Consejo apuntó a los efectos sobre la población civil de los ataques con drones, misiles balísticos y otros sistemas de armas.

    “El Consejo condena enérgicamente estos bombardeos contra civiles, que constituyen crímenes de guerra, y exige que cesen de inmediato”, señala.

    En dicho escenario, el UNCPGA instó al nuevo presidente de la Asamblea General, el bangladesí Jalilur Rahman, a consultar con los Estados miembros sobre la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria para abordar las crisis en Europa y Medio Oriente.

    Asimismo, solicitó una reunión urgente entre los responsables de los principales órganos de Naciones Unidas para evaluar mecanismos destinados a movilizar al sistema de la organización frente a las consecuencias internacionales de los conflictos.

    El Consejo incorporó además la inteligencia artificial general (IAG) entre sus prioridades y pidió una sesión informativa especial para los Estados miembros. Entre las propuestas figura la creación de un observatorio mundial, un sistema de certificación para tecnologías de IAG seguras y fiables, una convención de Naciones Unidas sobre esta materia y un organismo internacional especializado.

    Más sobre:GuerraONUUnilateralismoGuerra nuclearUNCPGAUcraniaRusiaMedio OrienteEstados UnidosIsraelIránCorea del NorteMundo

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