EE.UU.: agente del ICE dispara y hiere a un hombre durante operativo en Austin

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y dejó herido a un hombre este domingo en Austin, Texas, en un episodio que es investigado por las autoridades locales y que generó protestas en el lugar.

El hecho ocurrió poco antes de las 13.00 horas en el norte de la ciudad, después de una detención vehicular que habría derivado en una breve persecución a pie.

Reportes preliminares confirmaron que la policía de Austin no participó en la intervención ni en el uso del arma de fuego.

Al respecto, el jefe de los servicios de emergencia de Austin-Travis, Robert Luckritz, detalló que el afectado recibió al menos un disparo en el torso y fue trasladado hasta un centro asistencial. Su condición fue descrita como grave, aunque estable.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, explicó que todavía existen antecedentes por determinar, entre ellos la nacionalidad del hombre y si este era específicamente el objetivo de una operación migratoria.

Una unidad de investigaciones especiales de la policía quedó a cargo de las diligencias en el sitio y mantiene contacto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

“Todavía hay preguntas que necesitan ser respondidas”, consignó.

Investigación y cuestionamientos

El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó su molestia por el episodio y solicitó que funcionarios municipales participen en cualquier investigación que se realice, con el objetivo de aportar una revisión independiente.

I am very angry and extremely disappointed that a person was shot on the streets of Austin by ICE.



While I’m angry and disappointed, I’m not surprised. This has happened in other cities. With the rogue nature of ICE and the chaos we’re seeing fomented by ICE, there’s no reason… https://t.co/e8ynjsIxXF — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) September 20, 2026

“Una persona que recibe un disparo en las calles de Austin por alguien que se presenta como agente del orden público, particularmente cuando es ICE, es algo que me hace sentir descontento y enojado”, dijo la autoridad.

Asimismo, el congresista demócrata Greg Casar pidió una investigación independiente, además de la entrega de las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes. Su colega Joaquin Castro también reclamó una investigación completa y cuestionó las operaciones migratorias impulsadas por la administración del Presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE, fue consultado por el caso. Un portavoz de la entidad respondió que “revisarán lo ocurrido”.

Tras el tiroteo, alrededor de un centenar de manifestantes se congregó en las inmediaciones del lugar.

La organización League of United Latin American Citizens (LULAC), una de las principales agrupaciones de derechos civiles de la comunidad latina en Estados Unidos, pidió al Congreso establecer mecanismos independientes de supervisión para las operaciones de control migratorio.

Antecedentes recientes

El episodio ocurre dos meses después de que un agente de ICE matara a Lorenzo Salgado Araujo, de nacionalidad mexicana, durante una intervención en Houston.

Según el DHS, el hombre se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y habría intentado atropellar a agentes, aunque el organismo no ha presentado públicamente evidencia de esa afirmación.

El tiroteo en Austin se registra además en medio de un aumento de las operaciones de ICE a nivel nacional. Según cifras citadas por Associated Press, la agencia superó por primera vez las 50.000 detenciones mensuales durante julio y agosto.