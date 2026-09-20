Un posteo y Mourinho con imágenes: las ácidas críticas del Real Madrid al arbitraje tras la caída en el derbi ante el Atlético

El Real Madrid apuntó todos sus dardos hacia el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias después de la derrota en el derbi con el Atlético de Madrid, este domingo, en el Estadio Metropolitano. En lugar de analizar su desempeño dentro de la cancha, José Mourinho le dedicó gran parte de la rueda de prensa posterior a explayarse sobre el desempeño del referí. No solo eso. El enfado escaló hacia lo institucional, porque el sitio oficial del club blanco basó su (breve) crónica del partido en el trabajo del juez.

“El Real Madrid perdió en el Metropolitano un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham (pese a que fue a ver la jugada al monitor) ni a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones marcaron el encuentro, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético”. Así comenzó.

Entrando más en detalle, la Casa Blanca expuso las jugadas que, según ellos, ameritaban expulsiones en los colchoneros. “En el minuto 35, y en un balón dividido, Bellingham llegó antes que Cuti Romero y el defensa del Atlético le clavó los tacos en la rodilla izquierda. Ortiz Arias sacó amarilla a nuestro jugador, pero fue llamado por Trujillo Suárez (encargado del VAR) para observar la jugada en el monitor. Tras verla, quitó la tarjeta a Bellingham y mostró la amarilla al defensa rojiblanco en vez de expulsarlo. Y nueve minutos más tarde, segundo error decisivo del árbitro, que no castigó una entrada de Kang-In Lee a Valverde, al que golpeó con los tacos en el tobillo izquierdo. Ortiz Arias seguía la jugada de cerca, pero no mostró la roja (ni tan siquiera la amarilla) al jugador del Atlético ni fue avisado en esta ocasión por Trujillo Suárez”, manifestó.

Los dardos de Mourinho

Ante los medios de comunicación, Mourinho volvió a ser el clásico y ácido Mourinho de antaño. Se lanzó con todo contra el arbitraje, incluso con imágenes. “Podíamos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos rojas claras, hemos tenido muchas dificultades después con uno menos y me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han hecho un gran primer tiempo. Quien tiene que estar feliz, además del Atlético, es el Comité de Designación. Ha sido todo muy extraño. Una semana antes ya se sabía quién era el árbitro cuando normalmente son 24 horas antes”, planteó el luso.

🤬‼️TREMENDA RAJADA DE MOURINHO



✋ Sale con imágenes rojas de Kang in Lee y el Cuti Romero



👉 "FELICIDADES al Comité de designación arbitral, lo han conseguido"



👉 "Ponen a un árabitro de 41 años sin internacionalidades"



👉 "No ha podido con la presión, vaya historia tiene" pic.twitter.com/nmo5YMIXqD — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 20, 2026

También aprovechó de cuestionar las aptitudes de Ortiz Arias. “Después, el colegiado tiene 41 años y no es internacional, por lo que no será un gran árbitro. El pobre no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que le ha llamado a la primera roja y creo que no a la segunda y que tiene una historia rica y tremenda con el Madrid. Sin ir más lejos, el año pasado Osasuna, Real, Girona... Pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y el señor del VAR que tiene una gran historia con el Madrid. En Las Rozas no hay presión, ¿o sí la hay? Enhorabuena al Comité”, añadió un acalorado Mou.

Esto no fue lo único. Siguió apuntando al desempeño arbitral: “Yo pensaba que encontraba una liga distinta de la que he dejado, me han dicho que no y me han explicado por qué, pero vamos a luchar. Se van tristes mis jugadores pero con el abrazo de su entrenador. Si queremos recordar el Elche, la primera amarilla a Diomandé no es normal. El primer tiempo muy complicado, pudo ser nueve contra once y la segunda acabó siendo diez contra once para ellos”.

Consultado sobre si cree que LaLiga se pone cuesta arriba por los arbitrajes, Mourinho declaró: “Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid... En este estadio pasan cosas que no son normales”.