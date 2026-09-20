Carabineros detiene a dos conductores por exceso de velocidad en Costanera Norte: uno iba a 172 km/h y estaba ebrio
Los procedimientos se realizaron este domingo en el marco de fiscalizaciones por Fiestas Patrias. Un conductor fue sorprendido a 172 km/h y otro a 163 km/h, ambos en zonas con velocidad máxima de 100 km/h.
Carabineros detuvo este domingo a dos conductores por conducción temeraria durante fiscalizaciones realizadas en la Costanera Norte, en el marco del despliegue operativo por Fiestas Patrias.
Personal de la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial desarrollaba controles orientados a identificar automovilistas que circularan a exceso de velocidad o bajo la influencia del alcohol y/o drogas.
El primer procedimiento se registró a las 12.17 horas, cuando Carabineros sorprendió a un conductor que circulaba por Costanera Norte, en el sector de Lo Curro, a bordo de un Mercedes Benz modelo GLC.
El control estableció que circulaba a 172 km/h en una zona con velocidad máxima de 100 km/h. Posteriormente, se le realizó un alcotest que arrojó positivo, marcando 1,68 de alcohol en la sangre.
Segundo conductor circulaba a 163 km/h
A las 13.36 horas, un segundo automovilista fue sorprendido circulando a exceso de velocidad por la misma autopista.
En este caso, el conductor se movilizaba en un vehículo BMW y registró 163 km/h en una zona de máximo 100 km/h, tras lo cual fue detenido por conducción temeraria.
El teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que “esta mañana hemos detenido a dos conductores que fueron detectados a exceso de velocidad en la autopista Costanera Norte. Uno de ellos a 172 km por hora y conduciendo en estado de ebriedad. El segundo lo hacía a 163 km por hora, excediendo en más de 60 km la velocidad máxima permitida”.
Ambos detenidos, de 58 y 37 años, fueron trasladados a la 37 Comisaría de Vitacura y serán puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de conducción temeraria. En el caso del primer conductor, también por conducción en estado de ebriedad.
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