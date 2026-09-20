Una persona en riesgo vital y siete lesionados deja accidente protagonizado por conductor ebrio en Quintero

El Ministerio Público informó que este domingo se controló la detención del conductor involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la entrada de Quintero, Región de Valparaíso, que dejó alrededor de ocho personas lesionadas, una de ellas en riesgo vital.

De acuerdo con el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, el imputado se encontraba “en manifiesto estado de ebriedad” cuando colisionó con otro vehículo que se encontraba detenido en el acceso a la ciudad.

“Hoy se controla la detención de un imputado que en la madrugada de este domingo, en manifiesto estado de ebriedad, colisionó en la entrada de la ciudad de Quintero con otro vehículo que se encontraba detenido”, señaló el persecutor.

Producto del impacto, cerca de ocho personas resultaron con distintos tipos de lesiones. Una de ellas permanece en riesgo vital, situación que será considerada por la Fiscalía mientras se desarrolla la investigación.

Bravo explicó que, debido a que aún están pendientes diligencias relevantes, se solicitó ampliar la detención del imputado. Entre ellas se encuentran los peritajes que deberá realizar la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y la evolución médica de la víctima, que se encuentra en riesgo vital.

“Producto de ello, y que se encuentran pendientes los peritajes de las SIAT de Carabineros, así como la evolución de la víctima, se amplió la detención hasta el próximo día martes 22 de septiembre” , indicó el fiscal.

De esta manera, el imputado permanecerá detenido hasta esa fecha, cuando se espera que se retome el control de la detención y se conozcan mayores antecedentes respecto de las circunstancias del accidente y el estado de salud de los lesionados.