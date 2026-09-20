Van Klaveren destaca retirada candidatura de Bachelet a la ONU: “Cobra especial valor en un contexto global adverso”

El excanciller Alberto van Klaveren señaló que “fue un honor” participar de la ya retirada campaña de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Este pasado sábado 19 de septiembre, la otrora mandataria de Chile confirmó formalmente su paso al costado para la carrera por el liderazgo de la ONU.

“Todo mi respeto y admiración por la forma en que la expresidenta Bachelet enfrentó su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Su liderazgo internacional cobra especial valor en un contexto global adverso”, afirmó el exministro de Relaciones Exteriores durante este domingo.

Todo mi respeto y admiración por la forma en que la ex Presidenta Bachelet enfrentó su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Su liderazgo internacional cobra especial valor en un contexto global adverso. Fue un honor haber participado en su campaña. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) September 20, 2026

Las declaraciones de van Klaveren fueron emitidas luego de que el expresidente Gabriel Boric señalara que “la dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a SG de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia”.

Boric también agradeció a la exmandataria por su valentía y dignidad. “Son tiempos en que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos están cuestionados y literalmente bajo fuego. Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así”, declaró.