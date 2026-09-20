Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast disminuyó dos puntos y alcanzó un 29%, según el último sondeo de Criteria. Su desaprobación, en tanto, creció cuatro puntos y llegó a un 59%.

Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

La medición, aplicada el 16 de septiembre mediante un panel online con 802 casos, también abarcó el orgullo por chile, en consideración a las Fiestas Patrias.

Así, los resultados dados a conocer este 20 de septiembre indicaron que un 89% de los encuestados se siente muy (54%) o bastante (35%) orgulloso por Chile. Esta tendencia es transversal para todas las identidades políticas , aunque resultó más intensa entre quienes se identifican con la derecha y menos entre quienes lo hacen con la izquierda.

Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

Motivos de orgullo

Los resultados del sondeo mostraron que, con un 60% de preferencias, la diversidad geográfica es el elemento que más enorgullece del país. A esa alternativa le siguen los recursos naturales y las tradiciones, ambas con un 33%.

La gastronomía quedó en un cuarto lugar, con un 27%. Las instituciones, por su lado, obtuvieron el último puesto con solo 4% de las menciones.

Criteria: aprobación de Kast llega a un 29% y desaprobación marca un 59%

Al tomar en cuenta la comida chilena, el folklore, el modo de ser de los chilenos, la historia, el nivel de desarrollo del país y la democracia, el aspecto que más enorgullece de Chile es la comida y lo que menos es la democracia .