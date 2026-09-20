El esquí náutico sigue dando medallas: Gustavo Kretschmer logra el 24.º oro del Team Chile en los Juegos Odesur

El Team Chile vuelve a celebrar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 gracias al esquí náutico. Si el día sábado había llegado la 23ª medalla de oro gracias al espectacular desempeño de Martín Labra (también hubo plata y bronce mediante las actuaciones de Agustina Varas y Dominga González, respectivamente), durante este domingo fue Gustavo Kretschmer el que aportó el metal dorado N°24.

El joven deportista de apenas 21 años brilló en la modalidad de slalom, superando cinco boyas con un recorte de 11,25 metros. Este registro, de hecho, le sirvió para desplazar a especialistas argentinos, que ejercían en calidad de local.

Al coronarse con el primer lugar, el esquiador manifestó su satisfacción. “Salió el resultado. Era algo que no salía hace rato, porque no había sido mi mejor temporada, sobre todo en marzo durante el Nacional Sub 21. Estoy feliz porque salió, porque fue oro y por sumar medalla para el esquí y para Chile”, señaló.

En relación a la disputa de la presea, el vencedor nacional remarcó la alta competencia que plasmaron sus rivales y los factores climáticos que llegaron a amenazar su victoria. “Fue difícil, porque todos son muy buenos y las condiciones no estaban fáciles. El viento subía y bajaba un poco y era complicado planear. Ahí uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay veces que tienes presión”, aseguró.

Más medallas

Minutos antes de la actuación de Kretschmer, llegó otra medalla para la delegación criolla en las aguas rosarinas de los Odesur. Trinidad Espinal, en la categoría femenina del slalom, obtuvo el subcampeonato y se quedó con la plata.

Trinidad Espinal obtuvo medalla de plata en la prueba slalom del Esquí Náutico. Foto: Óscar Muñoz Badilla/Team Chile. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

La medallista mundial juvenil alcanzó a superar cinco boyas con un recorte de 12 metros y solo fue superada por Christhiana de Osma, representante de Perú y actual campeona juvenil.

De esta manera, si se tiene en cuenta el desempeño del sábado y lo realizado durante la mañana de este domingo, el esquí náutico ha contribuido con cinco medallas totales (dos oro, dos plata y un bronce). Chile, a nivel general, se mantiene quinta en el medallero.