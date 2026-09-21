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    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    La empresa tras ChatGPT compró la compañía fundada por ex ingenieros de Apple. El acuerdo estratégico busca integrar fotografía computacional de alta gama y refuerza los planes sobre el desarrollo de dispositivos de consumo propios impulsados por inteligencia artificial.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones Dado Ruvic

    La ambición de OpenAI por dominar la industria tecnológica acaba de sumar un componente físico. La compañía responsable de ChatGPT concretó la compra de Glass Imaging, una startup con base en California dedicada al desarrollo de tecnología de cámaras para teléfonos inteligentes impulsada por inteligencia artificial.

    El acuerdo superó los 300 millones de dólares y representa una apuesta fuerte para incorporar tecnología visual avanzada, según The Wall Street Journal. La cifra de la operación triplica el valor que la startup registró durante su ronda de financiamiento del año pasado, estimada entonces en unos 100 millones de dólares.

    Fundada en 2019 por Ziv Attar y Tom Bishop, dos antiguos ingenieros de Apple que trabajaron en la función de Modo Retrato del iPhone, Glass Imaging busca superar las restricciones físicas que imponen los teléfonos modernos debido a su tamaño.

    Su enfoque técnico difiere de la edición tradicional con inteligencia artificial. En lugar de procesar la fotografía una vez capturada, la empresa utiliza redes neuronales entrenadas específicamente para cada sistema de cámara, corrigiendo aberraciones del lente e imperfecciones del sensor en el mismo instante en que se toma la foto.

    WSJ destacó que el objetivo principal de esta tecnología es entregar “la calidad de imagen que los usuarios podrían esperar de una cámara dedicada más grande” o de nivel réflex profesional desde un simple teléfono celular.

    De hecho, la tecnología de Glass Imaging ya se ha implementado en teléfonos inteligentes del fabricante chino Honor.

    El salto definitivo hacia el hardware

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    OpenAI mantiene en reserva sus planes oficiales y no ha detallado cómo integrará esta nueva adquisición en su catálogo. De todos modos, la compra reafirma la estrategia de expansión de la compañía hacia el mundo de los dispositivos de consumo.

    Este movimiento complementa de manera directa otras inversiones recientes. En 2025, OpenAI fusionó sus operaciones de hardware tras adquirir por 6.500 millones de dólares la startup “io”, dirigida por Jony Ive, el histórico ex jefe de diseño de los productos estrella de Apple.

    La llegada del equipo de Glass Imaging le entrega a OpenAI un conocimiento fundamental en fotografía computacional y procesamiento visual avanzado.

    Con esta operación, la firma liderada por Sam Altman demuestra que su plan de crecimiento va más allá de los modelos de lenguaje o los chatbots. Para construir hardware exitoso, la inteligencia artificial necesita ojos precisos para interactuar con el entorno y OpenAI acaba de comprar el talento necesario para construirlos.

    Lee también:

    Más sobre:OpenAIGlass ImagingInteligencia artificialChatGPTCámarasSmartphonesFotografía móvilZiv AttarTom BishopioSam AltmanTecnologíaNovedades tecnologíaSam Altman estrategia de crecimientoJony Ive y adquisición de iohardware de OpenAI y visión por computadorHonor implementación de Glass Imagingintegración de IA en dispositivos móvilesadquisición de startup por 300 millones

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