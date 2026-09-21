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    Política

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Los representantes del partido oficialista solicitaron al gobierno que las iniciativas sean incorporadas en su agenda para recuperar el empleo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La directiva de Renovación Nacional presentó este lunes dos medidas pro empleo, las cuales fueron impulsadas por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

    Asimismo, solicitaron al gobierno que las iniciativas sean incorporadas en su agenda para recuperar el empleo.

    “Desde Renovación Nacional queremos hacer un aporte con dos medidas concretas que ya fueron probadas en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y que creemos que hoy día pueden ser una forma de apoyar a las miles de familias que necesitan un trabajo, que necesitan mejorar sus ingresos, y de apoyar los esfuerzos que está haciendo el gobierno tanto en el programa modo empleo como también en lo que nos ha comentado el presidente, será el nuevo plan de inversión pública para esta última parte del año que busca generar esas oportunidades que tanto necesitan las familias chilenas”, dijo la presidenta y senadora de RN, Andrea Balladares.

    Luego fue turno del vicepresidente de la colectividad y también exministro de Agricultura de Piñera, Luis Mayol, de explicar las medidas.

    “En el segundo gobierno del presidente Piñera, después del estallido social y con la pandemia, se propusieron varias medidas, pero hay dos medidas que realmente fueron muy exitosas. Una de ellas fue un subsidio directo al empleo a través de las empresas del sector privado, fundamentalmente las pymes, y eso consistió en una cantidad importante de recursos que se inyectaron, como digo, para contratar gente directamente a través de las empresas. Estamos hablando de una cantidad que no es menor, alrededor de mil millones de pesos o mil millones de dólares, que se tendrían que inyectar a la economía”, detalló.

    “Y la segunda, que va directo a la vena de las pymes. Las pymes son las que más están sufriendo en este momento. Son las que otorgan el 80% del empleo. En el gobierno también del presidente Piñera se incentivó y se instaló lo que se llamó un fogape activo”, continuó.

    “Esto le cuesta muy poca plata al fisco, porque la Corfo activa este fogape, lo masifica, y a través de la banca privada lo pone a disposición de las pymes. Esto es muy rápido, se tiene que hacer rápido, tiene que colaborar la asociación de bancos. Para los bancos esto está garantizado, este préstamo que le va a hacer a las pymes”, aseguró.

    Con todo, sostuvo: “Estamos proponiendo en general estas dos medidas que esperamos que el gobierno las tome en cuenta, las aplique de inmediato. Esto no excluye todo el resto de las medidas que se están proponiendo, como por ejemplo la inversión en obras públicas, sobre todo en obras públicas menores, con lo que queda todavía por ejecutar del presupuesto de este año. Así es que dejamos nosotros como partido a disposición de las autoridades estas propuestas para seguir trabajándolas, seguir afinándolas con nuestro equipo y tratar de aliviar a nuestros ciudadanos de una u otra forma”.

    Más sobre:RNEmpleoSebastián Piñera

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