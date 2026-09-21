Cancillería conmemora en Washington 50 años del atentado contra el exministro Orlando Letelier y Ronni Moffitt

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este lunes en Washington, Estados Unidos, dos homenajes conmemorando los 50 años del atentado que dio muerte al excanciller Orlando Letelier.

“Con estos sentidos actos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la convivencia democrática y su rechazo a la violencia como instrumento de acción política”, expresó al respecto el canciller Francisco Pérez Mackenna, según consigna un comunicado difundido por el Minrel.

Según informó la cartera, la primera actividad conmemorativa consistió en una ofrenda floral dispuesta en el memorial ubicado en Sheridan Circle.

El memorial recuerda el lugar en el que el 21 de septiembre de 1976 estalló el vehículo en el que viajaba Letelier con su secretaria Ronni Moffitt, la otra víctima fatal del atentado.

Posteriormente, se realizó un segundo acto conmemorativo en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, donde se encuentra otro espacio dedicado a su memoria.

Las ceremonias fueron encabezadas por el embajador Andrés Ergas y contaron con la participación de diplomáticos de la Embajada de Chile en Washington DC.