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    Presidente Kast aterriza en Nueva York y se alista para su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas

    La visita de cuatro días contempla el debut del Presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, además, una serie de bilaterales con otros mandatarios.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    A eso de las 08.00 horas de Estados Unidos (09.00 horas en Chile), el Presidente José Antonio Kast aterrizó en Nueva York para su estreno en el pleno de la Organización de Naciones Unidas, donde se presentará en el marco del 81° periodo de la Asamblea General.

    En el país norteamericano, donde fue recibido por el jefe de la misión ONU, el embajador Roberto Ampuero, el mandatario permanecerá cuatro días, cuya agenda además de considerar su intervención del ante el Debate General de la ONU, considera encuentros bilaterales con líderes internacionales y autoridades de organismos multilaterales, además de actividades centradas en seguridad regional, inteligencia artificial, comercio, inversiones y gobernanza oceánica.

    En detalle, durante la primera jornada, el Presidente participará en un diálogo de alto nivel sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La actividad reunirá a mandatarios de la región, autoridades del BID y empresas vinculadas al desarrollo tecnológico.

    Asimismo para este lunes se considera la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Marruecos. Para finalizar el día el Presidente ofrecerá un punto de prensa.

    Al día siguiente, la jornada clave, el Presidente debutará en el primer bloque del periodo número 81 de la Asamblea General con un discurso breve, cuidado y moderado. Específicamente, Kast expondrá luego de figuras como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Lula da Silva.

    La jornada también contempla reuniones bilaterales con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y con el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha cosechado una buena relación con Chile. Esto además de encuentros con los mandatarios de Vietnam, To Lam; y Finlandia, Alexander Stubb.

    Más tarde, Kast fue invitado al encuentro del Escudo de las Américas, pero “su participación está pendiente ya que podría coincidir con su intervención en la Asamblea General”, según indican desde Presidencia.

    Esta es una instancia de coordinación militar y de seguridad que empuja el Presidente Trump. Chile, hasta ahora, no ha adherido formalmente, pero ha participado como observador de algunos encuentros, lo que ha desatado críticas en la oposición. A esto se suman reuniones con autoridades de Suiza y Croacia, la presidenta de la Comisión Europea y representantes del Banco Mundial.

    Luego el Presidente Kast asistirá a la cena de recepción que ofrece Donald Trump a un grupo de mandatarios, a la que también acudirán otras figuras como la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. En paralelo, durante la tarde los parlamentarios tendrán una visita guiada de una hora al Museo de Arte Moderno (MoMA).

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El miércoles, en tanto, el Presidente irá a un hito sobre el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), del que Chile busca convertir a Valparaíso en sede.

    Al día siguiente en la mañana el jefe de Estado asistirá al “Council on Foreign Relations”. Además el documento de la programación de la visita, estaba en evaluación ir al memorial por las víctimas del atentado del 11 de septiembre de 2001, cuando Al-Qaeda atacó las Torres Gemelas.

    A las 17.30 horas de ese mismo jueves se proyecta la llegada al aeropuerto, para emprender rumbo de regreso a Santiago a las 19.00 horas. La llegada a Chile sería en la mañana del viernes.

    Más sobre:José Antonio KastONUNYC

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