Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

La misión consistía en vulnerar una empresa ficticia . Sin embargo, durante una evaluación de ciberseguridad realizada en mayo de 2026, Gemini, la inteligencia artificial de Google, terminó accediendo a sistemas de tres empresas reales .

El episodio convirtió un ejercicio controlado en una muestra de los riesgos que aparecen cuando un agente autónomo puede actuar fuera del entorno previsto.

Google confirmó los hechos, revelados inicialmente el viernes por The Wall Street Journal.

Las pruebas estaban a cargo de Irregular, una firma independiente especializada en evaluar la seguridad de sistemas de inteligencia artificial. Según Reuters, las entidades afectadas fueron notificadas y se revisaron los procedimientos de evaluación.

El acceso a Internet, que debía permanecer bloqueado, quedó habilitado por error. Esa falla permitió que el modelo buscara información en la web e interactuara con sistemas ajenos al ejercicio.

En uno de los casos, la compañía ficticia utilizada como objetivo compartía su nombre con una empresa real. Gemini encontró esta última y actuó como si formara parte de la prueba.

Contraseñas adivinadas y credenciales expuestas

Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA Tecnología / La Tercera

Las intrusiones descritas recurrieron a métodos conocidos de acceso no autorizado.

En uno de los episodios, Gemini consiguió adivinar una contraseña y entrar en un servicio corporativo . En otros dos, localizó credenciales expuestas en repositorios públicos y las utilizó para ingresar a sistemas de empresas.

La distinción es relevante: la información disponible describe el uso de contraseñas y credenciales, pero no permite concluir que el modelo haya descubierto vulnerabilidades desconocidas o desarrollado una técnica inédita de ataque .

También obliga a matizar la idea de que Gemini “escapó” deliberadamente. El acceso al exterior fue posible por una falla en la configuración de las pruebas. A partir de esa conexión, el sistema ejecutó acciones contra objetivos que interpretó como parte de su tarea.

Por qué Google no hizo público el incidente de inmediato

Heather Adkins, vicepresidenta de ingeniería de seguridad de Google, confirmó las intrusiones y aseguró que Gemini interrumpió su actividad en los tres casos.

Según la explicación de la compañía, el modelo se detuvo al reconocer que había accedido a organizaciones reales.

Google sostuvo que los episodios no causaron daños y que, por ese motivo, no consideró necesario divulgarlos públicamente en ese momento.

La empresa también indicó que trabajó con su socio de evaluación para modificar los procedimientos de prueba.

Jack Cable, director ejecutivo de la startup de seguridad de IA Corridor y hacker ético, dijo que creía que esa explicación se centraba en la gravedad del incidente, cuando el verdadero problema era que el agente de IA había hackeado accidentalmente los sistemas de otra empresa .

Google's models hacked into real companies.



While we should be glad that Google's agent didn't cause further harm, I pushed back on the idea that this was business as usual. Agents hacking into real companies is serious and the public deserves to know.



More from @erinkwoo and… https://t.co/zrPVSJO4Ob — Jack Cable (@jackhcable) September 19, 2026

El caso se suma a episodios reportados durante pruebas de seguridad de OpenAI, Anthropic y Meta. El problema adquiere otra dimensión cuando la inteligencia artificial pasa de responder preguntas a ejecutar tareas: buscar información, utilizar credenciales y acceder a servicios .

En ese contexto, una instrucción mal interpretada o una conexión habilitada por error puede tener consecuencias para organizaciones que nunca aceptaron participar en una prueba.

El incidente de Gemini expone esa brecha. La evaluación pretendía medir hasta dónde podía llegar el modelo, pero terminó mostrando también hasta dónde pueden fallar los controles del entorno que debía contenerlo.