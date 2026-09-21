Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

Al menos dos personas han resultado heridas este lunes a causa del impacto de un “proyectil desconocido” en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin que por ahora se sepa quién estuvo detrás del ataque.

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha señalado que el petrolero estaba entrando en el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz cuando fue alcanzado, antes de agregar que “dos miembros de la tripulación han resultado heridos de levedad”.

Asimismo, ha destacado que el buque continúa su camino hacia puerto y ha añadido que por ahora no hay informaciones sobre “impacto ambiental”, en referencia a posibles vertidos. Por último, ha pedido a las embarcaciones que “transiten con cautela” e “informen de cualquier actividad sospechosa” en la zona.

Numerosos buques han sido atacados en la zona al hilo del conflicto desatado en Medio oriente por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, así como limitando el tráfico en esta estratégica vía marítima.