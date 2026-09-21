Los centros comerciales fuera del Ipsa que también han visto un alza en sus ingresos y ebitda

Fuera de las grandes cadenas de centros comerciales que cotizan en el Ipsa, en Chile existen otras cinco compañías de tamaño relevante que entregan sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y que en muchos casos su foco se encuentra en regiones.

Uno de los mayores actores es el fondo Rentas Comerciales de BTG, que posee 116.000 de m² en oficinas y 77.300 de m² en bodegas. Pero su mayor parte corresponde a los 162.700 m² que posee en centros comerciales distribuidos en 2 mall, 2 power center, 9 strip center, 8 stand alones y 2 placas de estacionamientos con galerías.

A junio, el fondo logró un alza en su última línea de 32,9% hasta los $18.581 millones.

Los malls de Punta Blanca

Punta Blanca Renta Comercial SpA es controlada por Inversiones FH con un 51%, ligada a Ronald Hirsch. En enero de este año el fondo de inversión Santander Renta Comercial adquirió el 49%. La sociedad posee 65.908 m2 arrendables distribuidos en doce centros comerciales destinados a las rentas inmobiliarias, y una oficina, ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Metropolitana.

Durante el primer semestre, los resultados de la compañía sumaron -$1.856 millones, lo que se compara negativamente con los $88,1 millones de ganancias reportadas para el mismo periodo de 2025.

En tanto, el ebitda creció 5,38% a $196.045 millones. “En términos generales, los nuevos contratos firmados aportaron al aumento del resultado bruto, que compensó con creces el aumento de los gastos de administración”, dijo en su análisis razonado.

La sociedad detalló que durante el 2026 el canon de arriendo promedio mensual llegó a 0,32 UF/m2, y que aproximadamente el 60% de los m2 arrendados se encuentran utilizados por supermercados, grandes prestadores del área de la salud o servicios esenciales de primera necesidad.

“A su vez, menos del 8% de los m2 arrendados corresponden a operadores menores”, indicó.

En su análisis razonado la firma explicó que, históricamente, la vacancia de la compañía se ha encontrado en torno a 0,5%. “Se estima mantener una vacancia cercana al 1% durante el año”, apuntó.

Patio Comercial: en Chile y Perú

Patio Comercial cuenta con 53 activos que suman 313.534 m² de GLA (Gross Leasable Area, o superficie Bruta Alquilable) en Chile y Perú.

La sociedad es propiedad en un 100% de Grupo Patio, sociedad que a su vez no tiene controlador, pero cuyo accionista mayoritario con un 27,47% es Inversiones SMLP Chile, ligada a Paola Luksic.

Al primer semestre la sociedad reportó un 97% de ocupación, y detalló que mantiene contratos de arriendo con una duración promedio de 9 años, lo que “le permiten a la sociedad que el 89% de sus ingresos sean fijo”.

El 52% del GLA (119.459 m²) se concentra en la Región Metropolitana.

Para el primer semestre, el ebitda de la firma llegó a $16.447 millones, 195% por sobre 2025, en tanto las ganancias totales llegaron a 19.689 millones, una mejora sustancial respecto de las pérdidas por $3.651 millones de 2025.

A junio, los ingresos crecieron 203% a $23.332 millones, hecho que la empresa atribuyó a “las consolidaciones por $23.869 millones de las sociedades RentasX SpA, Grupo Patio Comercial S.A.C. Perú, Estructuras Marfil SpA y Rentas Patio IVSpA”.

En su análisis razonado, indicó que los ingreso por arriendo de los activos comparables (Same Store Rent) registraron una variación positiva de 0,9%, “explicada principalmente por reajustes de renta indexados a UF y renovaciones de contratos a mejores condiciones”.

Vivocorp

Según su memoria 2025, Vicocorp no cuenta con un controlador definido, no obstante “el fondo de inversión Asset Rentas Comerciales VIVO ejerce control efectivo sobre la compañía”.

La firma posee un Área Bruta Locataria (ABL), equivalente a la suma de las áreas disponibles para arrendamiento, que alcanza los 263.633 m², de los cuales 38.436 corresponde a outlet, 54.857 a strip center y 74.156 a stand alone.

Los ingresos en el primer semestre crecieron 11,3% año contra año a $25.901 millones, en tanto el ebitda subió 11% a $14.510 millones. Con esto, la utilidad atribuible a los controladores llegó a $9.246 millones, un alza de 340%.

En tanto, las ventas Same Store Sales (“SSS”) de locatarios aumentaron un 1,63% en el segundo trimestre de 2026, en tanto la tasa de ocupación cayó 1,1% a 95,94%

Por su lado, el índice Same Store Rent (“SSR”) del segundo trimestre disminuyó en un 1,1% respecto al mismo periodo del año previo, mayormente por menores ingresos en estacionamientos y una disminución en ingresos variables en stand alone.

Grupo Marina

Grupo Marina - controlada en partes iguales por Ripley y Parque Arauco- cuenta con un GLA consolidado de 189.218 m², de los cuales Viña del Mar implica 100.824 m² , Curicó 51.676 m² y Concepción 36.719 m². Las tres operaciones reportaron un alza de su ebitda de 5,8% en el caso del primero, 12% el segundo y 13,3% el tercero.

En el consolidado, en el primer semestre informó ganancias por $11.744 millones, una baja respecto de $12.720 millones de 2025

En tanto, los ingresos subieron 4,7% a $35.394,5 millones, “impulsados principalmente por el crecimiento de los arriendos fijos (+5,5%) consolidando una evolución favorable de la actividad comercial”, indicó.

Respecto de la tasa de ocupación, ésta cayó 28 puntos básicos a 99%.

En su análisis razonado, la compañía explicó que las ventas de locatarios cerraron el segundo trimestre con una baja de 5% interanual a nivel consolidado, retroceso que es explicado “principalmente por una mayor base de comparación”.

Por otra parte, destacó la incorporación de marcas “de alto estándar que elevan la propuesta comercial de los centros comerciales”, donde destacó “las aperturas de CIC, Prüne y Andpac en Viña del Mar, además de Kiko Milano en Concepción”.