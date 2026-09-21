SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El interés de Colbún en el hidrógeno verde tras inversión en proyecto de baja escala: “Ya llegarán los grandes proyectos”

    Colbún está desarrollando un "proyecto pequeño, pero superemblemático", según comenta su CEO, José Ignacio Escobar, en hidrógeno verde.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    La industria del hidrógeno verde mostró una desaceleración importante este año, que recibió una gran estocada de AES Andes cuando anunció en enero que no seguiría con el proyecto INNA. Otros grandes proyectos han seguido su tramitación ambiental, logrando algunos, como HNH Energy, conseguir su RCA para operar.

    Pero, las grandes empresas de electricidad del país no se han aventurado en realizar proyectos de gran escala como los mencionados, que superan los US$ 10 mil millones, esencialmente por la lenta demanda del hidrógeno verde.

    Colbún, el brazo eléctrico del grupo Matte, está observando con atención este mercado, pero con el ritmo que percibe de la industria. Es por eso que está desarrollando junto a Walmart y Marval un proyecto para producir y suministrar hidrógeno verde en el Centro de Distribución El Peñón en San Bernardo. El objetivo es utilizar esta fuente de energía en el corredor logístico que conecta la Región Metropolitana con los puertos claves de la Región de Valparaíso. Para ello, construirá una planta de electrólisis de 3 MW, estimando una demanda anual de 195 toneladas de hidrógeno verde.

    Es un proyecto pequeño, pero superemblemático. Eso demuestra que queremos generar valor a nuestros clientes, que queremos crecer con ellos. A veces van a ser más megas, pero a veces van a ser otras cosas”, explica el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

    La inversión total es menor, US$ 14,7 millones. Corfo aportó US$ 6 millones y las empresas privadas US$ 7,7 millones. En concreto, la operación reemplazará 350 mil litros de diésel al año y reducirá 950 toneladas de CO₂ anuales, pues la producción abastecerá a grúas horquillas en los centros logísticos y tractocamiones utilizados para el transporte interregional, en las rutas 5 sur y 78. Se busca con esto, generar un modelo demostrativo de un anillo industrial de hidrógeno verde en el país y descarbonizar la cadena de logística.

    “Walmart tiene el compromiso global de descarbonizar toda su flota de grúas horquillas y camiones de transporte de los centros de distribución. Ese es un mandamiento sine qua non. E increíblemente, en el caso de grúas horquillas y ciertas rutas de camiones, sale más competitivo el hidrógeno que el eléctrico. La grúa horquilla-hidrógeno es muy competitiva”, dice Escobar.

    Más allá de esta iniciativa, que es de baja escala, el ejecutivo hace un análisis más global de la concreción de este tipo de proyectos de hidrógeno verde. “Los grandes titulares se los llevan los grandes proyectos. ¿Qué dice Luis Fonsi? Pasito a pasito. Ahí vamos a estar, ya llegarán los grandes proyectos. Primero hay que demostrar que la tecnología funcione, que sean competitivos, los rendimientos de los realizadores. Esto es tecnología incipiente”.

    ¿Le interesa a Colbún esta industria del hidrógeno verde?

    -Sigue estando en nuestro portfolio. Nosotros tenemos plantas de hidrógeno verde operando en Fenix en Perú, en Nehuenco acá en Chile, tenemos el bus a hidrógeno con Anglo American, tenemos ahora este proyecto con Walmart. Qué muestra más empírica que creemos que es una solución industrial que para ciertos casos es competitiva. El hidrógeno verde de exportación, ya sea como amoníaco u otro, está todavía con bastantes dudas.

    Pero no porque haya dudas respecto a una cierta aplicación, que es la de combustible de exportación, significa que tú vas a dejar de mirar soluciones para clientes que les sean rentables para ellos, y que es un buen negocio para Colbún.

    Por lo tanto, si un cliente se da cuenta de que en cierto proceso industrial, grúa, horquilla, transporte de carga, etc., le funciona el hidrógeno, el hidrógeno finalmente es electricidad. Entonces, al final, aumenta nuestro consumo eléctrico, es un proyecto industrial que tenemos el conocimiento para hacerlo, no tenemos ninguna razón por la cual no deberíamos hacerlo.

    03/09/2026 - JOSE IGNACIO ESCOBAR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Si avanza la industria del hidrógeno verde, ¿les interesa ir incrementando su capacidad?

    -Si los clientes la necesitan, por supuesto. Si los clientes deciden que finalmente la tecnología para abastecer el consumo o lo que sea, se da para otro lado, bien. No vamos a hacer hidrógeno por hacer hidrógeno. Vamos a hacer hidrógeno, electromovilidad o desalación en la medida en que le haga sentido a nuestros clientes.

    El cliente y el mercado manda.

    -A veces el cliente quiere una solución mucho más amplia que incluya, por ejemplo, agua desalada, electromovilidad o hidrógeno. Se ha puesto muy complejo, a nivel de clientes, los requerimientos que ellos quieren y nosotros estamos reinventándonos permanentemente sobre cómo poder ofrecer una solución innovadora, competitiva, sostenible a los clientes que no necesariamente implica más megas. Nosotros vamos a hacer más megas cuando tenga sentido el negocio.

    Más sobre:EmpresasColbúnHidrógeno Verde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Arrau y discusión del levantamiento del secreto bancario: “Empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”

    Faltó un voto: Cámara rechaza reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención para una expulsión administrativa

    Aduana de Iquique incauta más de 36 kilos de diversas drogas durante Fiestas Patrias

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    Lo más leído

    1.
    Felices y Forrados acude a la Corte Suprema para revocar millonaria multa por “publicidad engañosa”

    Felices y Forrados acude a la Corte Suprema para revocar millonaria multa por “publicidad engañosa”

    2.
    Región de Atacama: minera sudafricana Gold Fields reactivará aeródromo La Ola a 3.600 metros sobre el nivel del mar

    Región de Atacama: minera sudafricana Gold Fields reactivará aeródromo La Ola a 3.600 metros sobre el nivel del mar

    3.
    Gobierno ingresará cambios a proyecto de adaptabilidad a las 40 horas y espera que reglamento de Ley Karin esté antes de fin de año

    Gobierno ingresará cambios a proyecto de adaptabilidad a las 40 horas y espera que reglamento de Ley Karin esté antes de fin de año

    4.
    Data centers: Colliers detecta 34 nuevos desarrollos para los próximos años en Chile

    Data centers: Colliers detecta 34 nuevos desarrollos para los próximos años en Chile

    5.
    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    6.
    FTC rechaza proyecto de diputados de derecha que busca quitar cupo de trabajadores en el directorio de Codelco

    FTC rechaza proyecto de diputados de derecha que busca quitar cupo de trabajadores en el directorio de Codelco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    Ministro Arrau y discusión del levantamiento del secreto bancario: “Empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”
    Chile

    Ministro Arrau y discusión del levantamiento del secreto bancario: “Empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”

    Faltó un voto: Cámara rechaza reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención para una expulsión administrativa

    Aduana de Iquique incauta más de 36 kilos de diversas drogas durante Fiestas Patrias

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja
    Negocios

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    Data centers: Colliers detecta 34 nuevos desarrollos para los próximos años en Chile

    Andrés Lyon asume como CEO de la matriz de salmonera Australis en Chile

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere
    Tendencias

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    “Nuestras Águilas en servicio internacional”: Crystal Palace destaca la nominación de Darío Osorio a la Roja
    El Deportivo

    “Nuestras Águilas en servicio internacional”: Crystal Palace destaca la nominación de Darío Osorio a la Roja

    El regalo chileno que Vozinha les llevó a sus compañeros de Cabo Verde

    Felipe Correa raya la cancha por el nuevo DT de la Roja y respalda rol de Córdova: “Debe darse una continuidad”

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos
    Tecnología

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco

    Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV

    Pedropiedra abrirá el show de Robbie Williams en Chile

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”
    Mundo

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”

    “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”: Lula critica en la ONU la injerencia externa en las elecciones sin mencionar a EE.UU.

    Guterres advierte del riesgo de “limpieza étnica” en Cisjordania y afirma que la devastación en Gaza no tiene precedentes

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta