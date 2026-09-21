El interés de Colbún en el hidrógeno verde tras inversión en proyecto de baja escala: “Ya llegarán los grandes proyectos”

La industria del hidrógeno verde mostró una desaceleración importante este año, que recibió una gran estocada de AES Andes cuando anunció en enero que no seguiría con el proyecto INNA. Otros grandes proyectos han seguido su tramitación ambiental, logrando algunos, como HNH Energy, conseguir su RCA para operar.

Pero, las grandes empresas de electricidad del país no se han aventurado en realizar proyectos de gran escala como los mencionados, que superan los US$ 10 mil millones, esencialmente por la lenta demanda del hidrógeno verde.

Colbún, el brazo eléctrico del grupo Matte, está observando con atención este mercado, pero con el ritmo que percibe de la industria. Es por eso que está desarrollando junto a Walmart y Marval un proyecto para producir y suministrar hidrógeno verde en el Centro de Distribución El Peñón en San Bernardo. El objetivo es utilizar esta fuente de energía en el corredor logístico que conecta la Región Metropolitana con los puertos claves de la Región de Valparaíso. Para ello, construirá una planta de electrólisis de 3 MW, estimando una demanda anual de 195 toneladas de hidrógeno verde.

“Es un proyecto pequeño, pero superemblemático. Eso demuestra que queremos generar valor a nuestros clientes, que queremos crecer con ellos. A veces van a ser más megas, pero a veces van a ser otras cosas”, explica el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

La inversión total es menor, US$ 14,7 millones. Corfo aportó US$ 6 millones y las empresas privadas US$ 7,7 millones. En concreto, la operación reemplazará 350 mil litros de diésel al año y reducirá 950 toneladas de CO₂ anuales , pues la producción abastecerá a grúas horquillas en los centros logísticos y tractocamiones utilizados para el transporte interregional, en las rutas 5 sur y 78. Se busca con esto, generar un modelo demostrativo de un anillo industrial de hidrógeno verde en el país y descarbonizar la cadena de logística.

“Walmart tiene el compromiso global de descarbonizar toda su flota de grúas horquillas y camiones de transporte de los centros de distribución. Ese es un mandamiento sine qua non. E increíblemente, en el caso de grúas horquillas y ciertas rutas de camiones, sale más competitivo el hidrógeno que el eléctrico. La grúa horquilla-hidrógeno es muy competitiva”, dice Escobar.

Más allá de esta iniciativa, que es de baja escala, el ejecutivo hace un análisis más global de la concreción de este tipo de proyectos de hidrógeno verde. “Los grandes titulares se los llevan los grandes proyectos. ¿Qué dice Luis Fonsi? Pasito a pasito. Ahí vamos a estar, ya llegarán los grandes proyectos. Primero hay que demostrar que la tecnología funcione, que sean competitivos, los rendimientos de los realizadores. Esto es tecnología incipiente”.

¿Le interesa a Colbún esta industria del hidrógeno verde?

-Sigue estando en nuestro portfolio. Nosotros tenemos plantas de hidrógeno verde operando en Fenix en Perú, en Nehuenco acá en Chile, tenemos el bus a hidrógeno con Anglo American, tenemos ahora este proyecto con Walmart. Qué muestra más empírica que creemos que es una solución industrial que para ciertos casos es competitiva. El hidrógeno verde de exportación, ya sea como amoníaco u otro, está todavía con bastantes dudas.

Pero no porque haya dudas respecto a una cierta aplicación, que es la de combustible de exportación, significa que tú vas a dejar de mirar soluciones para clientes que les sean rentables para ellos, y que es un buen negocio para Colbún.

Por lo tanto, si un cliente se da cuenta de que en cierto proceso industrial, grúa, horquilla, transporte de carga, etc., le funciona el hidrógeno, el hidrógeno finalmente es electricidad. Entonces, al final, aumenta nuestro consumo eléctrico, es un proyecto industrial que tenemos el conocimiento para hacerlo, no tenemos ninguna razón por la cual no deberíamos hacerlo.

03/09/2026 - JOSE IGNACIO ESCOBAR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Si avanza la industria del hidrógeno verde, ¿les interesa ir incrementando su capacidad?

-Si los clientes la necesitan, por supuesto. Si los clientes deciden que finalmente la tecnología para abastecer el consumo o lo que sea, se da para otro lado, bien. No vamos a hacer hidrógeno por hacer hidrógeno. Vamos a hacer hidrógeno, electromovilidad o desalación en la medida en que le haga sentido a nuestros clientes.

El cliente y el mercado manda.

-A veces el cliente quiere una solución mucho más amplia que incluya, por ejemplo, agua desalada, electromovilidad o hidrógeno. Se ha puesto muy complejo, a nivel de clientes, los requerimientos que ellos quieren y nosotros estamos reinventándonos permanentemente sobre cómo poder ofrecer una solución innovadora, competitiva, sostenible a los clientes que no necesariamente implica más megas. Nosotros vamos a hacer más megas cuando tenga sentido el negocio.