El fútbol chileno sigue pagando las consecuencias del paupérrimo momento que atraviesa. Al menos, el masculino. Christiane Endler y Antonia Canales dan la sorpresa y se posicionan como las futbolistas mejor valoradas en el FC 27, el principal simulador de fútbol en el mundo, en un ranking que considera a todos los jugadores chilenos. El primer jugador que aparece es Alexis Sánchez, quien acaba de incorporarse al Montreal, de la MLS estadounidense.

La guardameta del Olympique de Lyon aún goza de amplia consideración internacional. Lo grafica un rating que la pone entre las principales figuras del juego: 85 puntos de nivel general, el que se considera para realizar el escalafón de los jugadores representados. Mientras, la golera del Badalona Women recibe una calificación de 78.

Con Endler y Antonia Canales a la cabeza y Alexis Sánchez tercero: el sorpresivo ranking de chilenos en el sucesor del FIFA

El Niño Maravilla es el fiel reflejo del declive de la Generación Dorada. Después de llegar a tener 88 puntos de rating en la temporada 2018, en la que militaba en el Manchester United, el tocopillano tiene ahora 13 puntos menos de valoración, situándose apenas en los 75.

Aunque se sigue valorando su capacidad técnica, la caída más notoria se da en la variable RIT (Ritmo, que considera la capacidad física), en la que puntúa apenas 69. La consideración es perfectamente atribuible a los 37 años que acusa su ficha técnica.

Alexis Sánchez en la caída de Montreal ante Charlotte. (Foto: @cfmontreal, Instagram).

El otro miembro de la Generación Dorada que aparece en el listado es Gary Medel, con apenas 68 puntos.

Hay que considerar que la ausencia de Colo Colo en las competencias internacionales de esta temporada impidió que Arturo Vidal (quien llegó a ser portada del juego en las ediciones de 2014 y 2015) apareciera en la entrega.

El top 10 lo completan Claudio Baeza, Darío Osorio, Diego Valdés, Gabriel Suazo, Brayan Cortés, Carlos Palacios y Fernando Zampedri, todos con 74.

La Roja genérica

Otra de las novedades que ofrece el título es la reaparición de Chile entre las selecciones disponibles, aunque en una versión genérica, sin la indumentaria oficial.

La decepción para los hinchas nacionales sigue siendo no contar con la versión virtual de la Liga de Primera, aunque sí aparecen Coquimbo Unido, O’Higgins, Universidad Católica, Palestino y Audax Italiano, en su condición de representantes nacionales en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, dos de los torneos que organiza la Conmebol representados en la entrega.