Copa América femenina: la disputa por el arco de la Roja en el primer torneo sin Christiane Endler

Se acabó la espera. Llegó el gran objetivo del 2025 para la selección chilena femenina. Este viernes se levanta el telón de la Copa América de Ecuador, torneo para el cual el combinado que lidera Luis Mena se ha preparado durante meses. Esta competencia presenta un gran cambio respecto a sus ediciones anteriores: ya no otorga clasificación a la Copa del Mundo. De cara al Mundial de Brasil 2027, la Conmebol implementará Eliminatorias, como sucede con los varones. Lo que sí entrega el torneo continental son dos plazas directas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y otros tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La Selección tendrá su estreno este sábado, ante Perú, en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, la casa de Independiente del Valle (17.00 horas). La capital del país de la mitad del mundo acogerá todo el certamen. En el papel, se trata del partido más abordable de la fase grupal para la Roja. Después de quedar libre en la segunda jornada, del martes 15, chocará el viernes 18 ante Argentina. El lunes 21 será el duelo ante las anfitrionas y se cerrará el grupo A el jueves 24, ante Uruguay.

Para entender el formato, hay que tener presente lo siguiente: el primero de cada zona enfrentará al segundo de la otra en semifinales. Los perdedores disputarán el tercer lugar y los vencedores irán a la final por el título. Mientras que los terceros de cada grupo se enfrentarán entre sí para definir el quinto puesto.

Luis Mena ha buscado darle un recambio a la selección femenina. Once de las 23 convocadas tienen 25 años o menos. Incluso, tres futbolistas tienen 17 años: Pamela Cabezas López, Vaitiare Pardo y Anaís Álvarez (reemplazante de la lesionada Millaray Cortés). Un puesto clave que ha tenido una modificación relevante dice relación con la portería. Ya no está Christiane Endler. Ante la renuncia de la laureada portera a ser seleccionada, Chile debe prescindir de la mejor exponente del fútbol femenino nacional de su historia.

Se van a cumplir dos años de que Tiane haya determinado dar un paso al costado. Fue el 31 de octubre de 2023, en plenos Juegos Panamericanos. Esa competencia acabó siendo la última de la jugadora del OL Lyonnes con el combinado nacional. No pudo estar en la definición por el oro, porque tenía que volver a su club al no tratarse de una fecha FIFA. Como Antonia Canales también tuvo que regresar a Europa, la delantera María José Urrutia se puso los guantes en la final contra México. Pero eso ya es parte del pasado. “Es momento de pasar a otra página, de dar la oportunidad, no hay que ser egoísta”, dijo Endler a la hora de justificar su decisión.

El arco de la Roja sin Endler

Por lo tanto, sin la histórica capitana, el arco de Chile se abrió. De cara a esta Copa América, la nómina cuenta con tres porteras, de las cuales dos son las principales alternativas para la titularidad: Antonia Canales y Ryann Torrero (la tercera es Gabriela Bórquez). Hoy, la futbolista que milita en España saca un cuerpo de ventaja en esta disputa.

“Bambi” Canales (22) tuvo una temporada 24-25 con sensaciones contrapuestas. En lo colectivo, tuvo la decepción de descender a la segunda categoría hispana con el Valencia. Pero desde lo individual, tuvo una campaña destacada, con alta continuidad en una de las ligas más importantes del Viejo Continente. Fue la tercera golera con más atajadas de la Liga F, con 102, incluyendo dos penales parados y tres vallas invictas, en 25 partidos (2250 minutos). Finalizó su contrato y ya tiene en el horizonte un nuevo desafío. Seguirá en la Primera División, porque fichó en el Levante Badalona.

La exarquera de la UC y Colo Colo ha tenido presencia en la mayoría de los amistosos. De hecho, jugó el último, que fue una goleada sobre Bolivia en La Florida.

Ryann Torrero. Foto: Carlos Parra / Comunicaciones FFCh

¿Con quién disputa el puesto? Ryann Torrero (34) apareció en la órbita nacional cuando José Letelier la convocó para el Mundial de Francia 2019. Nacida en Burbank, California, de padre estadounidense y madre chilena, revitalizó su carrera cuando fichó en el Cacique, en 2023. Es bicampeona del campeonato chileno con las albas (2023 y 2024), que son precisamente la base de la nómina de Lucho Mena.

Nueve de las 23 jugadoras pertenecen al elenco popular. Además de Torrero están Michelle Acevedo, Rosario Balmaceda, Yastin Jiménez, Yanara Aedo, Yessenia López, Anaís Álvarez, Yenny Acuña y Mary Valencia.