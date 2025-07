El nuevo dardo de Jorge Almirón a Gustavo Álvarez en la antesala del Superclásico entre la U y Colo Colo

Jorge Almirón enciende el Superclásico. El técnico, nuevamente, criticó a su par de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, por la remontada que le hicieron el año pasado en la Liga de Primera.

“Yo tengo 54 años, hace mucho que me dedico a esto y tuve momentos malos y buenos. Uno no siempre vive de lo bueno. Este equipo peleó el descenso hace unos años, se hacen fuertes así. Hay que estar unidos, fuertes en los momentos difíciles y en los buenos”, señaló en rueda de prensa.

“A mí me abrazaba todo el mundo, me dejo, pero me desprendo porque sé que el fútbol es así. En las buenas y malas uno va detectando a los que te siguen o que están en un proyecto serio. Eso lo entiendo mucho”, añadió.

Ahí realizó la comparación con Álvarez. “No analizo mucho más allá del partido de mañana. El año pasado dimos vuelta un campeonato de 10 puntos abajo, salimos campeones y al técnico rival no lo echaron”, disparó.

Almirón y Álvarez, saludándose en un Superclásico. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

De paso, Almirón descartó que el mal momento de Colo Colo lo haga dudar de su capacidad. “Yo no pienso en eso, no vivo así. Imagínate que el entrenador de Colo Colo esté aquí pensando en que va a perder, yo no lo pienso así. Yo voy a ganar mañana”, dijo.

“No lo pienso, no tengo las cosas negativas, no puedo pensar así. El año pasado dimos vuelta un campeonato que estaba 10 puntos arriba contra el archirrival y lo hicimos. Yo pienso de diferentes maneras, no vivo así, pero no voy a responder otra cosa porque no pienso de otra manera”, insistió.

En esa línea, el técnico defendió sus métodos, pese a los últimos resultados negativos que han tenido en Macul. “Yo no cambio mi manera de ser, soy el mismo de siempre. Cuando las cosas no están bien necesitas que todos te vayan acompañando porque esos son los verdaderos equipos, grupos y familias, que estás unidas en momentos difíciles. Para venir acá hay que estar preparado mentalmente porque vas a recibir golpes de todos lados y no puedes dudar”, dijo.