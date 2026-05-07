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    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Un estudio publicado en JAMA determinó que el tratamiento de afecto positivo (PAT, por sus siglas en inglés) presentó resultados prometedores en ensayos clínicos. Los autores aseguran que este tipo de terapia se centra en que los pacientes aprendan nuevas habilidades que mejoran el estado de ánimo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es la terapia para la depresión enfocada en la alegría. Foto: referencial.

    Una investigación publicada a finales de abril en la revista científica JAMA se centró en estudiar cómo una terapia relativamente nueva, llamada tratamiento de afecto positivo (PAT, por sus siglas en inglés) puede afectar la anhedonia.

    Esta última, en términos sencillos, es la incapacidad de experimentar alegría o placer.

    Según distintos especialistas, la anhedonia es uno de los síntomas más comunes y peligrosos de la depresión. Sin embargo, usualmente no es uno de los que más tratan los diferentes tipos de terapias.

    El profesor de psicología en la Universidad de Vanderbilt, Steven Hollon, quien ha investigado la depresión y la ansiedad durante décadas, declaró recientemente al Washington Post que la psicoterapia y la medicación pueden ser medidas altamente efectivas para reducir las emociones negativas.

    En sus palabras: “Hacemos un buen trabajo ayudando a las personas a sentirse mejor”.

    No obstante, comentó Hollon, lo que ha sido más difícil de lograr es que las personas con depresión o ansiedad se sientan realmente bien.

    Los resultados de la investigación publicada en JAMA fueron “sorprendentes”, según el académico de Vanderbilt.

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría. Foto: referencial.

    Qué es el tratamiento de afecto positivo (PAT) y cómo se desarrolla este tipo de terapia

    La profesora adjunta de psicología clínica en la Universidad de Virginia Commonwealth, Anne Haynos, explicó al citado periódico que el PAT está diseñado para ayudar a los pacientes a encontrar más alegría, conexión y sentido.

    Afirmó que, usualmente, el objetivo de los terapeutas es reducir los síntomas de depresión o ayudar a superar una fobia o ansiedad social.

    El PAT, en cambio, se centra en que los pacientes aprendan diversas habilidades que mejoran el estado de ánimo, tales como incorporar actividades positivas a sus vidas y centrarse en disfrutar de esas experiencias.

    “Esto representa un cambio de paradigma en el diseño habitual de las terapias”, comentó Haynos.

    La psicólogos clínica y profesora de psicología en la Universidad Metodista del Sur, Alicia Meuret, quien dirigió el estudio publicado en JAMA, explicó al Post: “Sabemos que la anhedonia se desarrolla cuando el sistema de recompensa del cerebro se vuelve menos sensible a las experiencias positivas”.

    “La terapia de afecto positivo busca ayudar a las personas a recuperar la capacidad de experimentar placer y motivación cuando el estado de ánimo positivo es bajo, actuando directamente sobre el sistema de recompensa del cerebro”.

    Meuret precisó que el objetivo del PAT no es ignorar las emociones negativas, sino aumentar la resiliencia y ayudar a la mente a estar más receptiva a las razones para sentir esperanza.

    Agregó que aspectos como la generosidad y la amabilidad no solo pueden ser agradables. También, aseguró, pueden mejorar el estado de ánimo.

    “Por supuesto, todos tenemos días en los que nos sentimos desmotivados, en los que nos cuesta tener sentimientos positivos, en los que nos sentimos desconectados, en los que nos sentimos insatisfechos. Por eso, las técnicas PAT pueden ayudar a cambiar este estado, redirigiendo intencionadamente la atención hacia los aspectos positivos de una experiencia“.

    A modo de ejemplo, dijo que le suele pedir a sus pacientes que asistan a una reunión social y presten atención a los aspectos positivos de ese momento, tales como el sabor de la comida o qué se siente hablar con un amigo que no se ha visto en mucho tiempo.

    Afirmó que aunque no todas las experiencias son positivas, el tiempo y la reflexión pueden ayudar a que se rescaten elementos positivos.

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría. Foto: referencial.

    La investigación realizada por Meuret y sus colegas concluyó que el PAT puede ser más eficaz que la terapia tradicional para ayudar a las personas a reeducar su cerebro y experimentar emociones más positivas y menos negativas.

    “Esperábamos que el tratamiento del afecto positivo (PAT) fuera mejor para mejorar el afecto positivo y la anhedonia, y que el tratamiento del afecto negativo (NAT), centrado en disminuir los síntomas de depresión y ansiedad como la ira o la tristeza, fuera mejor para disminuir el afecto negativo. Pero en todos los casos, el PAT fue superior”.

    “Este fue un hallazgo realmente importante, sobre todo porque pudimos replicarlo tres veces”, dijo Meuret, refiriéndose a la cantidad de ensayos clínicos que hizo su equipo.

    La profesora distinguida del Departamento de Psicología de la Universidad de California en Los Ángeles, Michelle Craske, quien también participó en la investigación publicada en JAMA, aseguró que han visto indicios prometedores de que las personas que se someten al PAT modifican las vías neuronales de su cerebro.

    “Reaccionan con mayor intensidad, activan las regiones cerebrales que normalmente se activan cuando anticipamos algo positivo o experimentamos algo de forma más positiva. Con este tratamiento, estamos activando vías neurobiológicas específicas”, declaró al Post.

    Pese a sus hallazgos, los autores reconocieron que el estudio tuvo limitaciones.

    “Si bien nuestros resultados sugieren precedencia temporal y controlan los efectos autocorrelacionados, no establecen causalidad ni descartan variables externas no medidas”, escribieron en la publicación.

    Anticiparon que se necesitan más investigaciones con muestras más grandes para descifrar en detalle los potenciales beneficios y efectos de este tipo de tratamiento.

    Cabe recordar que, si tienes dudas sobre tu salud mental, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:Salud mentalPsicologíaTerapiaTratamientoDepresiónFelicidadAlegríaBienestarEmocionesTratamiento de afecto positivoPATCerebroAnhedoniaLa Tercera

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