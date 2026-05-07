En vivo: O’Higgins enfrenta a Sao Paulo en busca del liderato de su grupo en la Copa Sudamericana
El cuadro celeste debe ganarle al conjunto brasileño en Rancagua para quedarse con el primer lugar del apartado C del torneo continental. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Actualiza el relato
O’Higgins 0-0 Sao Paulo
Cabezazo
61′. Castillo gana por arriba. Ataja el portero de Sao Paulo.
Salva Carabalí
58′. El portero de O’Higgins salva un remate de Tapia y mantiene su arco en cero.
Otro palo
49′. Remate de Brizuela. Rebote en un defensa. Y el vertical le dice nuevamente que no al gol de O’Higgins.
Palo
45′. Recién iniciado el complemento, Sarrafiore le pega y el travesaño le dice que no al gol de O’Higgins.
Comienza el segundo tiempo
Vuelven los mismos 22 protagonistas. Sin cambios ambos equipos.
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Termina el primer tiempo
O’Higgins y Sao Paulo igualan sin goles en un partido parejo.
Descuentos
45′. Dos minutos fueron agregados a este primer tiempo.
Cabezazo
41′. Castillo le pega. Rebota en un hombre de Sao Paulo. Córner.
Centro fallido
34′. Brizuela intenta un pase a un celeste. La pelota queda en manos del portero de Sao Paulo.
Se lo pierde O’Higgins
28′. Un centro de Pávez. Un hombre que no alcanza a cabecear y González que le da con el casco. Eleva.
Tarjeta Amarilla
25′. Djhordney es amonestado en Sao Paulo por falta.
No se llega a los arcos
18′. Las acciones de ambos equipos mueren en las cercanía de las áreas.
Tiro celeste
12′. González lidera una contra. Remata. Elevado.
Lo intenta por las bandas
6′. O’Higgins busca principalmente por el sector derecho de la cancha. Pero aún no logra crear peligro.
Partido intenso
3′. Ambos equipos salieron a buscar el gol y se juega de área a área.
Comienza el partido
O’Higgins y Sao Paulo ya juegan en Rancagua por la Sudamericana.
El 11 Celeste
La formación de Sao Paulo
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