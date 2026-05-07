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    EN VIVO

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Sao Paulo en busca del liderato de su grupo en la Copa Sudamericana

    El cuadro celeste debe ganarle al conjunto brasileño en Rancagua para quedarse con el primer lugar del apartado C del torneo continental. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    O'Higgins enfrenta a Sao Paulo en Rancagua. Foto: O'Higgins FC.

    Actualiza el relato

    O’Higgins 0-0 Sao Paulo

    Cabezazo

    61′. Castillo gana por arriba. Ataja el portero de Sao Paulo.

    Salva Carabalí

    58′. El portero de O’Higgins salva un remate de Tapia y mantiene su arco en cero.

    Otro palo

    49′. Remate de Brizuela. Rebote en un defensa. Y el vertical le dice nuevamente que no al gol de O’Higgins.

    Palo

    45′. Recién iniciado el complemento, Sarrafiore le pega y el travesaño le dice que no al gol de O’Higgins.

    Comienza el segundo tiempo

    Vuelven los mismos 22 protagonistas. Sin cambios ambos equipos.

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    Termina el primer tiempo

    O’Higgins y Sao Paulo igualan sin goles en un partido parejo.

    Descuentos

    45′. Dos minutos fueron agregados a este primer tiempo.

    Cabezazo

    41′. Castillo le pega. Rebota en un hombre de Sao Paulo. Córner.

    Centro fallido

    34′. Brizuela intenta un pase a un celeste. La pelota queda en manos del portero de Sao Paulo.

    Se lo pierde O’Higgins

    28′. Un centro de Pávez. Un hombre que no alcanza a cabecear y González que le da con el casco. Eleva.

    Tarjeta Amarilla

    25′. Djhordney es amonestado en Sao Paulo por falta.

    No se llega a los arcos

    18′. Las acciones de ambos equipos mueren en las cercanía de las áreas.

    Tiro celeste

    12′. González lidera una contra. Remata. Elevado.

    Lo intenta por las bandas

    6′. O’Higgins busca principalmente por el sector derecho de la cancha. Pero aún no logra crear peligro.

    Partido intenso

    3′. Ambos equipos salieron a buscar el gol y se juega de área a área.

    Comienza el partido

    O’Higgins y Sao Paulo ya juegan en Rancagua por la Sudamericana.

    El 11 Celeste

    La formación de Sao Paulo

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:O'HigginsSao PauloCopa SudamericanaO'Higgins vs Sao PauloFútbolFútbol en vivo

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