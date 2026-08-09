SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Pese a que se plantaron de igual a igual contra una de las potencias del certamen, el elenco chileno no pudo obtener su primera victoria en el torneo. Buscarán la clasificación en los dos duelos restantes, frente a Egipto y Turquía.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Las Guerreras Rojas caen ante Estados Unidos en el Mundial de Vóleibol Sub 17. Foto: Max Montecinos, IND. MAX MONTECINOS

    Las Guerreras Rojas volvieron a luchar, pero se quedaron con las manos vacías en el Mundial de Vóleibol Sub 17. Frente a Estados Unidos, que asoma como una de las potencias del torneo que se disputa en nuestro país, la selección chilena cedió por parciales de 14-25, 21-25 y 19-25 y acumuló su tercer tropiezo al hilo en el Grupo A.

    El combinado nacional llegaba contra las cuerdas. Las derrotas ante República Checa, en el debut, y frente a Tailandia, en el segundo cotejo, las obligaba a obtener un triunfo contra las norteamericanas para sumar buenas sensaciones y quedar con mejores opciones para clasificar hasta la siguiente fase.

    Y desde un comienzo la tarea iba a ser titánica. Estados Unidos plasmó su poderío en la cancha del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional y se quedó con el primer set de forma contundente: fue un 25-14 que ya anticipaba un panorama complejo.

    La altura de las jugadoras estadounidenses era la clave para inclinar la balanza. Chile intentaba contraarrestar con sus armas, principalmente, a través de los potentes envíos de Laura Bozzolo, que se alzó como el eje en el ataque del elenco criollo. No obstante, si bien las nacionales mejoraron notoriamente en aquel parcial, lo cierto es que la jerarquía pesó más: de forma ajustada, EE.UU. puso el 25-21.

    Las Guerreras Rojas caen ante Estados Unidos en el Mundial de Vóleibol Sub 17. Foto: Max Montecinos, IND. MAX MONTECINOS

    Con el cansancio a cuestas, el cuadro chileno sintió la envergadura del rival de cara al tercer set y se quedó corto para lograr un descuento. Aunque volvieron a batallar con una racha que llegó a ilusionar durante el tramo final, Estados Unidos volvió a demostrar mayor entereza y cerró el partido con un 25-19 en el tablero.

    De esta manera, las Guerreras Rojas quedaron complicadas en su zona y necesitan de un milagro para avanzar de ronda: deben vencer a Egipto y Turquía en las jornadas finales y esperar resultados paralelos.

    Lee también:

    Más sobre:Las Guerreras RojasGuerreras RojasVóleibolMundial de Vóleibol Sub 17Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17Polideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Lo más leído

    1.
    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    Vozinha aborda su llegada a Colo Colo y un eventual retiro: “He hablado de parar, pero tengo que pensar con calma”

    2.
    “Jugaba descalzo con sus amigos del barrio”: viaje a los orígenes de Vozinha, la estrella mundial que revoluciona Colo Colo

    “Jugaba descalzo con sus amigos del barrio”: viaje a los orígenes de Vozinha, la estrella mundial que revoluciona Colo Colo

    3.
    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    Final de VAR: Coquimbo Unido evita la derrota en el clásico ante La Serena con un polémico gol en el epílogo

    4.
    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    La modestia pirata en Copa Libertadores: un mes de sueldo de Flamengo equivale a más de cuatro años del de Coquimbo

    5.
    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    6.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
    Chile

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    La fórmula Dussaillant para salvar a TVN

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres