Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

Las Guerreras Rojas volvieron a luchar, pero se quedaron con las manos vacías en el Mundial de Vóleibol Sub 17. Frente a Estados Unidos, que asoma como una de las potencias del torneo que se disputa en nuestro país, la selección chilena cedió por parciales de 14-25, 21-25 y 19-25 y acumuló su tercer tropiezo al hilo en el Grupo A.

El combinado nacional llegaba contra las cuerdas. Las derrotas ante República Checa, en el debut, y frente a Tailandia, en el segundo cotejo, las obligaba a obtener un triunfo contra las norteamericanas para sumar buenas sensaciones y quedar con mejores opciones para clasificar hasta la siguiente fase.

Y desde un comienzo la tarea iba a ser titánica. Estados Unidos plasmó su poderío en la cancha del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional y se quedó con el primer set de forma contundente: fue un 25-14 que ya anticipaba un panorama complejo.

La altura de las jugadoras estadounidenses era la clave para inclinar la balanza. Chile intentaba contraarrestar con sus armas, principalmente, a través de los potentes envíos de Laura Bozzolo, que se alzó como el eje en el ataque del elenco criollo. No obstante, si bien las nacionales mejoraron notoriamente en aquel parcial, lo cierto es que la jerarquía pesó más: de forma ajustada, EE.UU. puso el 25-21.

Las Guerreras Rojas caen ante Estados Unidos en el Mundial de Vóleibol Sub 17. Foto: Max Montecinos, IND. MAX MONTECINOS

Con el cansancio a cuestas, el cuadro chileno sintió la envergadura del rival de cara al tercer set y se quedó corto para lograr un descuento. Aunque volvieron a batallar con una racha que llegó a ilusionar durante el tramo final, Estados Unidos volvió a demostrar mayor entereza y cerró el partido con un 25-19 en el tablero.

De esta manera, las Guerreras Rojas quedaron complicadas en su zona y necesitan de un milagro para avanzar de ronda: deben vencer a Egipto y Turquía en las jornadas finales y esperar resultados paralelos.