Vuelve la Copa Libertadores: zoom a Estudiantes y Platense, los rivales de la UC y Coquimbo

Se reanuda la Copa Libertadores. Pasó el Mundial y vuelve el principal torneo de clubes del continente. Después de 14 años, dos equipos chilenos están en los octavos de final: Universidad Católica y Coquimbo Unido. Tanto cruzados como piratas cruzarán la cordillera para abrir sus llaves ante Estudiantes de La Plata (martes, 20.30 horas) y Platense (miércoles, 18.00 horas), respectivamente.

Los adversarios de los nacionales tienen nombres conocidos. Los Pincharratas son un equipo de una profunda raigambre copera, con cuatro títulos en su palmarés. Por su parte, el Calamar vive su primera experiencia en la Libertadores y superó la fase grupal, todo un hito para una institución que consiguió en 2025 un inédito título de liga.

Los Pincharratas

Estudiantes, que preside Juan Sebastián Verón, es dirigido por Alexander Medina. Apodado el “Cacique”, jugó en Unión Española en 2010. Asumió en febrero de este año, luego de que Eduardo Domínguez se fuera a Atlético Mineiro. Es un técnico que gusta de la intensidad y del juego por las bandas, transitando por el 4-2-3-1 y el 4-4-2 como esquemas predilectos.

Luego de que el club levantara una inhibición de la FIFA para poder fichar, concretó el regreso de Joaquín Correa. El Tucu, exdelantero del Inter, debutó con los Pincharratas en 2012 y está de regreso con un vínculo hasta 2028. La pérdida que lamenta Medina es la de Mikel Amondarain, quien tras solo un año en el plantel de honor fue vendido al Bologna de Italia por 10,5 millones de euros (US$ 12 millones) más otros 2,1 por objetivos. Es la segunda venta más cara de la historia del club.

Estudiantes de La Plata es el rival de la UC. Foto: @EdelpOficial

La columna vertebral de Estudiantes parte con Fernando Muslera en el arco. Su fichaje en Argentina devolvió al golero uruguayo a la órbita de la Celeste. Tanto así que Marcelo Bielsa le dio la titularidad en el Mundial. Eso si, las actuaciones del experimentado arquero no fueron buenas. Tuvo responsabilidad en, al menos, tres de los cuatro goles que recibieron los charrúas en Norteamérica. Arriba, el talento lo aporta Tiago Palacios.

Estudiantes llegará al duelo contra la UC con tres derrotas en sus últimos cuatro duelos. Este sábado, jugando con una oncena alternativa, perdió 2-0 con Riestra.

El Calamar

Coquimbo enfrentará a un equipo que presenta nuevo entrenador. Martín Palermo, quien dirigiera en Chile a Unión Española y Curicó Unido, fue presentado el pasado jueves, iniciando su segunda etapa en Platense. Al mando del Calamar, llegó a la final de la Copa de la Liga 2023. En esa primera estadía dirigió 46 partidos, con un balance de 17 triunfos, 12 empates y 17 derrotas (45,7% de rendimiento).

El Titán, goleador histórico de Boca Juniors, firmó hasta diciembre de 2028 y uno de sus ayudantes es otro conocido del medio criollo: Diego Cagna (DT de Colo Colo entre 2010 y 2011). “En la primera conversación que tuvimos no dudamos. Fuimos convencidos a ayudar al club en estos momentos”, declaró Palermo, quien retorna a la actividad luego de haber trabajado como comentarista de TV durante el Mundial.

Guido Mainero, ex Iquique, es clave en Platense.

El cambio en la banca se produce luego del mal inicio en el Clausura argentino, con dos derrotas en las primeras tres jornadas. Eso provocó la salida de Walter Zunino. Hasta el cierre de esta nota, el elenco marrón no ganaba desde el 27 de mayo, 2-0 a Corinthians en Sao Paulo, un resultado histórico para una institución de 121 años y que juega por primera vez la Copa Libertadores.

Uno de los nombres propios de Platense es Guido Mainero, clave en los hitos recientes del equipo. A fines de 2020 llegó a Deportes Iquique, para reforzar a un equipo que peleaba por la permanencia. Los Dragones Celestes acabaron descendiendo. Mainero es el líder en asistencias del club en la Copa, con dos. Mientras que el goleador de Franco Zapiola, con tres. La principal cara nueva para el segundo semestre es la del delantero uruguayo Nicolás “Diente” López, quien fichó como agente libre tras su paso por Nacional.