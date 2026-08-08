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    “Apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos”: el fútbol despide a Jorge Messi

    Las instituciones que acompañaron a Leo en su carrera dedicaron sentidos mensajes a la partida. La selección de Argentina, Newell’s Old Boys y Barcelona mostraron su respeto.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Jorge Messi, padre de Leo, falleció a los 68 años.

    El mundo del fútbol despertó conmocionado. Jorge, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años en un hospital de Rosario. De manera automática, las instituciones que siempre estuvieron cerca del astro argentino acompañaron su dolor en la despedida.

    En junio pasado, poco antes de la Copa del Mundo, ya se había hecho pública la enfermedad del exobrero metalúrgico que llevó a su hijo a la cúspide del deporte planetario. “Atraviesa una situación de salud, se encuentra bajo seguimiento médico”, informó escuetamente la familia de La Pulga.

    Tras marcar su primer gol en el estreno contra Argelia, Leo rompió en llanto. “Es una cuestión ajena a lo deportivo. He pasado días difíciles y complicados. Estoy muy agradecido de la delegación y de todos mis compañeros. Siempre han estado a mi lado y me dieron fuerza para estar bien”, dijo el capitán, entre lágrimas, sin dar mayores detalles.

    En medio de especulaciones, semanas atrás comenzó a circular una versión sobre la delicada salud de Jorge Messi, incluso, medios transandinos adelantaron su partida. Una situación que hizo que la propia familia del futbolista publicara un comunicado.

    “Expresamos nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, cerró el entorno del empresario.

    Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que el padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol murió este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, dijo el nosocomio en un comunicado.

    Condolencias

    Tras conocer la noticia, los clubes y estamentos que acompañaron a la estrella de la Albiceleste publicaron sentidos mensajes de respeto frente a la partida del pilar fundamental en la carrera de su hijo.

    “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”, se lee en el mensaje que escribió la federación transandina.

    Barcelona, institución que tuvo a La Pulga desde los 14 años y lo lanzó al estrellato, tampoco quedó indiferente ante el fallecimiento de uno de los representantes que manejó los destinos del mejor futbolista en la historia culé.

    “Agradecemos el compromiso de Jorge Messi con nuestro club, por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”, escribió la escuadra catalana en sus redes sociales.

    Más sentido fue el mensaje del equipo Newell’s Old Boys de Rosario, escuadra de la cual el padre era hincha reconocido. Institución que, además, forjó los primeros pasos del goleador.

    “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, afirmó la Lepra.

    Asimismo, agregó que “su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

    Más sobre:FütbolJorge MessiLionel MessiNewell’s Old BoysBarcelonaSelección de Argentina

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