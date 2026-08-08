Por delito de cohecho en el aeropuerto: ciudadano uruguayo queda con arraigo nacional y firma mensual

Por el delito de cohecho, un ciudadano de nacionalidad uruguaya fue detenido este sábado por Carabineros por el delito de cohecho, y ya quedó bajo las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

La investigación quedó fijada con un plazo de 70 días. Así lo informó la Fiscalía Occidente, en el marco de la aprehensión del imputado luego de que este presuntamente ofreciera dinero a policías durante un control vehicular en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Carabineros informó que los hechos se desarrollaron cuando el personal de la 27ª Comisaría Aeropuerto ejecutaba labores preventivas de control y fiscalización. Allí, los uniformados solicitaron la documentación al ciudadano uruguayo, que estaba vencida.

Frente a la eventual infracción de tránsito, el imputado habría ofrecido $60 mil en efectivo a los funcionarios para dejar sin efecto el procedimiento.

“Bajo los estrictos principios de probidad e integridad, Carabineros rechazaron de inmediato este dinero e informaron al ciudadano que estaba cometiendo un delito en situación de flagrancia, procediendo con su inmediata detención”, explicó la mayor Priscilla Aguilar, comisario de la 27ª Comisaría Aeropuerto.