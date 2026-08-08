Omán califica de “positivas y constructivas” las conversaciones con Irán sobre estrecho de Ormuz

Omán señaló este sábado que las negociaciones de navegación marítima que mantuvo con Irán por el estrecho de Ormuz fueron “positivas y constructivas”. Sin embargo, el país advirtió que los constantes ataques de Teherán a buques podrían “afectar” dicha negociaciones.

El Ministerio de Exteriores omaní indicó mediante un comunicado que “las actuales negociaciones respecto a las gestiones de la navegación en el estrecho de Ormuz continúan en un ambiente positivo y constructivo”.

Asimismo, la cartera omaní hizo un llamado a “evitar cualquier acción que afecte dichas negociaciones y los avances logrados, que tienen en cuenta los intereses de todas las partes”.

Desde la otra vereda, un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán señaló para la agencia de noticias Tasnim que el acuerdo con Omán no implicaría al apertura del estrecho de Ormuz.

En ese sentido, Irán instó a Washington a mantenerse al margen de las negociaciones entre Irán y Omán.

El sultanato de Omán se pronunció después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciara que Teherán había atacado un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en el estrecho.

Macate expresó su “repudio” a “los repetidos ataques contra los buques durante su paso por el estrecho de Ormuz”, algo que calificó de “violación del derecho internacional y de la soberanía de las aguas territoriales”.

Asimismo, acusó que los ataques son “una amenaza para la seguridad de la navegación marítima, de la región y de su estabilidad”.