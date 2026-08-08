Otra polémica salpica al presidente de la FIFA: la UEFA confirma el pago de indemnización a “amante” de Gianni Infantino

Gianni Infantino está envuelto en una nueva controversia. La UEFA confirmó que se realizó un “pago de indemnización por despido” a una empleada que presuntamente habría mantenido una relación extramarital con el presidente de la FIFA, cuando este era secretario general del organismo europeo. El ente rector, en tanto, desestimó la denuncia y las catalogó como “categóricamente falsas”.

The Telegraph soltó una verdadera bomba al dar a conocer la noticia este viernes. El reconocido medio inglés informó que la mujer habría recibido una suma que ascendía a las seis cifras debido a la relación con el suizo. La información provocó un nuevo terremoto que remeció al ente rector del fútbol.

“Se alega que el señor Infantino la promovió durante su relación. Tras su partida, se dice que la federación de fútbol le pagó un máster en administración de empresas (MBA) en una escuela de negocios”, informó el diario británico sobre el pago de una tasa anual de más de 60 mil dólares.

“Ahora se puede revelar que el asediado presidente de la FIFA, casado y con cuatro hijos, supuestamente mantuvo una relación con una empleada subalterna mientras ejercía como secretario general del organismo rector del fútbol europeo. El diario The Telegraph ha hablado con colegas y altos cargos que alegan que el Sr. Infantino se aseguró de que la mujer se marchara con una indemnización de al menos seis cifras”, añadió.

Cabe mencionar que el dirigente suizo está casado con la libanesa Leena Al Ashqar, a quien conoció cuando ella trabajaba para la federación de su país. Ambos contrajeron matrimonio en 2001 y tienen cuatro hijos.

Infantino llegó a la UEFA en el año 2000 y trabajó en el organismo europeo durante 16 años. Se convirtió en secretario general en 2009 y se erigió como la mano derecha de Michel Platini. Dejó el cargo antes de ser elegido presidente de la FIFA en 2016.

La nueva acusación a Infantino

La UEFA reconoció al citado medio la existencia de los pagos, aunque el organismo europeo aseguró que se realizaron conforme a la normativa vigente de aquel momento. Dicho reglamento, desde ese entonces, fue reforzado “para adoptarlo a las exigencias de una organización moderna y de alto perfil”.

Según The Telegraph, la mujer ocupaba inicialmente un puesto administrativo y habría sido promocionada durante el periodo que presuntamente mantenía una relación con Infantino.

“Se dice que el señor Infantino ascendió a su supuesta amante, otorgándole un aumento salarial del 30 por ciento y un sueldo de unos 160.000 francos suizos (198 mil dólares). Se dice que su rápido ascenso ha suscitado preguntas entre sus colegas y la preocupación de que él pudiera estar abusando de su poderosa posición para impulsarla”, indicó el medio.

El diario también asegura que la situación habría provocado un conflicto con Michel Platini, expresidente de la UEFA, quien lo habría confrontado por la supuesta relación.

En tanto, la FIFA negó todas las acusaciones a través de un portavoz que se comunicó con el diario inglés: “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, niega rotundamente estas acusaciones, que son categóricamente falsas. Cualquier insinuación de conducta inapropiada o violación de estatutos o reglamentos es difamatoria”, indicaron desde el ente rector.

“Ningún empleado de la UEFA ni de la FIFA ha presentado jamás una queja sobre la conducta del Sr. Infantino, ya que nunca se ha producido ningún incidente en el que él estuviera involucrado”, cerraron.