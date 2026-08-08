A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo. Foto referencial de archivo

Este fin de semana el fútbol femenino cuenta con un nuevo Superclásico, donde Universidad de Chile se enfrenta a Colo Colo.

Los equipos se miden en el marco de la Fecha 21 de la Liga Femenina, en uno de los esperados duelos de la temporada.

Cuándo juega U de Chile vs. Colo Colo Femenino

El partido femenino de la Universidad de Chile contra Colo Colo es este sábado 8 de agosto a las 15:00 horas.

El cruce reúne a Azules y Albas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Dónde ver a U de Chile vs Colo Colo Femenino

El partido femenino de Universidad de Chile contra Colo Colo se transmite desde las 14:40 horas en el servicio Mega Go.