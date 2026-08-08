A qué hora y dónde ver el Superclásico Femenino de Universidad de Chile vs. Colo Colo
Azules y Albas se miden este fin de semana por la Liga Femenina 2026.
Este fin de semana el fútbol femenino cuenta con un nuevo Superclásico, donde Universidad de Chile se enfrenta a Colo Colo.
Los equipos se miden en el marco de la Fecha 21 de la Liga Femenina, en uno de los esperados duelos de la temporada.
Cuándo juega U de Chile vs. Colo Colo Femenino
El partido femenino de la Universidad de Chile contra Colo Colo es este sábado 8 de agosto a las 15:00 horas.
El cruce reúne a Azules y Albas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Dónde ver a U de Chile vs Colo Colo Femenino
El partido femenino de Universidad de Chile contra Colo Colo se transmite desde las 14:40 horas en el servicio Mega Go.
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