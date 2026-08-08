El libro recomendado: David Toscana y la historia de los vencidos

El ejército ciego

David Toscana

Alfaguara

Una historia medieval terrible fue la que motivó a David Toscana a realizar este particular ejercicio: transforma un episodio histórico brutal del año 1014 en una épica de los vencidos. Tras la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena cegar a quince mil soldados búlgaros, dejando tuerto a uno de cada cien para que guíen a los demás de regreso a su patria. Desde ahí parte El ejército ciego. Pero la novela no se detiene en la crueldad del castigo ni en la marcha trágica: sigue a esos hombres cuando llegan a casa, donde el zar Samuel muere de pena, y se centra en cómo rehacen sus vidas en la oscuridad. Toscana, alejado del realismo histórico convencional, construye un relato coral de tono poético y cargado de ironía y humor negro. A través de capítulos cortos numerados con el alfabeto eslavo eclesiástico, teje historias de soldados que descubren nuevas formas de vivir: un escriba que inventa la crónica de su revancha, artesanos que tallan ojos de cerámica, hombres que chapotean felices en el mar o que sustituyen la vista por las manos y la imaginación. La ceguera se convierte en metáfora de resistencia, dignidad y libertad: al perderlo todo, también pierden el miedo. Con inventiva, poesía y un espíritu casi lúdico que evita el patetismo, Toscana ofrece una lectura simbólica y mítica sobre la guerra, la resiliencia y el poder de las palabras para devolver la vista a quienes la Historia dejó en la sombra. Ganadora del Premio Alfaguara de Novela, no es una narrativa histórica sino que va más allá: aborda las vidas de los vencidos, de aquellos cuyos nombres pasaron al olvido. Toscana firma un libro que logra lo que se propone.