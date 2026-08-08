El libro recomendado: David Toscana y la historia de los vencidos
A partir de un episodio brutal del siglo XI, el autor mexicano David Toscana construye en El ejército ciego un luminoso relato coral sobre la resistencia y la dignidad. Una novela cargada de ironía y poesía que transforma la tragedia de quince mil soldados búlgaros en una metáfora sobre el poder de la palabra.
El ejército ciego
David Toscana
Alfaguara
Una historia medieval terrible fue la que motivó a David Toscana a realizar este particular ejercicio: transforma un episodio histórico brutal del año 1014 en una épica de los vencidos. Tras la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena cegar a quince mil soldados búlgaros, dejando tuerto a uno de cada cien para que guíen a los demás de regreso a su patria. Desde ahí parte El ejército ciego. Pero la novela no se detiene en la crueldad del castigo ni en la marcha trágica: sigue a esos hombres cuando llegan a casa, donde el zar Samuel muere de pena, y se centra en cómo rehacen sus vidas en la oscuridad. Toscana, alejado del realismo histórico convencional, construye un relato coral de tono poético y cargado de ironía y humor negro. A través de capítulos cortos numerados con el alfabeto eslavo eclesiástico, teje historias de soldados que descubren nuevas formas de vivir: un escriba que inventa la crónica de su revancha, artesanos que tallan ojos de cerámica, hombres que chapotean felices en el mar o que sustituyen la vista por las manos y la imaginación. La ceguera se convierte en metáfora de resistencia, dignidad y libertad: al perderlo todo, también pierden el miedo. Con inventiva, poesía y un espíritu casi lúdico que evita el patetismo, Toscana ofrece una lectura simbólica y mítica sobre la guerra, la resiliencia y el poder de las palabras para devolver la vista a quienes la Historia dejó en la sombra. Ganadora del Premio Alfaguara de Novela, no es una narrativa histórica sino que va más allá: aborda las vidas de los vencidos, de aquellos cuyos nombres pasaron al olvido. Toscana firma un libro que logra lo que se propone.
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